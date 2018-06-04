Традиционно в мае открывается не так уж много заведений. Оно и понятно: рестораторы стараются открыться весной, перед началом теплого сезона, чтобы в мае вы уже тратили деньги на их террасе. Если майских заведений вам будет недостаточно, ежемесячные подборки новых мест вы найдете по тегу «Новые заведения».
Когда: с 11.00 до 23.00 (в пятницу и субботу до 00.00).
Некоторые позиции из меню:
хинкали — 2 рубля (из баранины — 2,30);
хачапури по-аджарски — 12 рублей;
суп-харчо из говядины — 9 рублей 50 копеек;
лобио по-грузински с грецкими орехами — 10 рублей;
ребра телятины с аджикой — 31 рубль;
шашлык из свинины (200 гр) — 14 рублей 50 копеек.
«Сибирь»
Формат: ресторан-бар славянской кухни.
Где: пр-т Победителей, 49.
Когда: с 11.00 до 02.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
салат из картофеля с печенью трески — 12 рублей;
уха енисейская — 9 рублей;
пирог с уткой (120 гр) — 14 рублей;
сибирские пельмени из двух видов мяса — 9 рублей;
язык-гриль с картофельным муссом — 18 рублей;
осетр на углях — 33 рубля.
«Свои»
Формат: кофейня.
Где: пр-т Независимости, 22.
Когда: с 08.00 до 22.00.
Некоторые позиции из меню:
эспрессо — 2 рубля 70 копеек;
капучино (200 мл) — 3 рубля 20 копеек;
морковный пирог — 4 рубля 90 копеек;
сырники со сметаной — 2 рубля 80 копеек;
сэндвич с грушей и сыром — 4 рубля 90 копеек.
Scotch & Soda bar
Формат: бар.
Где: ул. Старовиленская, 10.
Когда: пока бар работает с четверга по воскресенье с 17.00 до 02.00 (в субботу — до 05.00).
Некоторые позиции из меню:
тартар из говядины — 16 рублей;
японский салат с лососем — 18 рублей;
суп фо-бо с говядиной — 10 рублей;
лапша удон с овощами и тофу — 12 рублей.
Sabroso
Формат: точка с фастудом навынос (внутри всего несколько мест у стойки).
Где: ул. Зыбицкая, 2.
Когда: с 11.00 до 06.00.
Некоторые позиции из меню:
хот-доги — от 5 до 11 рублей;
малиновый лимонад — 4 рубля;
кофе мокка — 4 рубля 50 копеек.
***
На месте бара «Бывшие» за гостиницей «Минск» открылся ресторан с национальной кухней «Троица». А в МОМО — точка на фудкорте с едой по 1,5 рубля.
Если вы открыли (открываете) заведение в Минске — не стесняйтесь, пишите на почту afisha@tutby.com с пометкой «новое заведения для обзора». Конечно, мы добавляем в подборки не все заведения. Те, что чем-то примечательны, а еще те, что находятся в центре, интересуют нас в первую очередь.