Традиционно в мае открывается не так уж много заведений. Оно и понятно: рестораторы стараются открыться весной, перед началом теплого сезона, чтобы в мае вы уже тратили деньги на их террасе. Если майских заведений вам будет недостаточно, ежемесячные подборки новых мест вы найдете по тегу «Новые заведения» .

Gastrodvor























Формат: (подробней о пространстве тут ). Где: ул. Куйбышева, 45. Когда: с 7.30 до 5 утра. Кофейни открываются утром, бары — вечером. Какие заведения есть: «Банки-бутылки», Beercap, «Винный шкаф», «Суши весла», ТОП barista. Цены: такие же, как и в «основных» заведениях.

Melograno























Формат: грузинский ресторан. Где: ул. Кальварийская, 4. Когда: с 11.00 до 23.00 (в пятницу и субботу до 00.00). Некоторые позиции из меню: хинкали — 2 рубля (из баранины — 2,30); хачапури по-аджарски — 12 рублей; суп-харчо из говядины — 9 рублей 50 копеек; лобио по-грузински с грецкими орехами — 10 рублей; ребра телятины с аджикой — 31 рубль; шашлык из свинины (200 гр) — 14 рублей 50 копеек.

«Сибирь»























Формат: ресторан-бар славянской кухни. Где: пр-т Победителей, 49. Когда: с 11.00 до 02.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: салат из картофеля с печенью трески — 12 рублей; уха енисейская — 9 рублей; пирог с уткой (120 гр) — 14 рублей; сибирские пельмени из двух видов мяса — 9 рублей; язык-гриль с картофельным муссом — 18 рублей; осетр на углях — 33 рубля.

«Свои»























Формат: кофейня. Где: пр-т Независимости, 22. Когда: с 08.00 до 22.00. Некоторые позиции из меню: эспрессо — 2 рубля 70 копеек; капучино (200 мл) — 3 рубля 20 копеек; морковный пирог — 4 рубля 90 копеек; сырники со сметаной — 2 рубля 80 копеек; сэндвич с грушей и сыром — 4 рубля 90 копеек.

Scotch & Soda bar



Фото: facebook.com/scotchsodabar

Формат: бар. Где: ул. Старовиленская, 10. Когда: пока бар работает с четверга по воскресенье с 17.00 до 02.00 (в субботу — до 05.00). Некоторые позиции из меню: тартар из говядины — 16 рублей; японский салат с лососем — 18 рублей; суп фо-бо с говядиной — 10 рублей; лапша удон с овощами и тофу — 12 рублей.

Sabroso



























Формат: точка с фастудом навынос (внутри всего несколько мест у стойки). Где: ул. Зыбицкая, 2. Когда: с 11.00 до 06.00. Некоторые позиции из меню: хот-доги — от 5 до 11 рублей; малиновый лимонад — 4 рубля; кофе мокка — 4 рубля 50 копеек.

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На месте бара «Бывшие» за гостиницей «Минск» открылся ресторан с национальной кухней «Троица». А в МОМО — точка на фудкорте с едой по 1,5 рубля.

Если вы открыли (открываете) заведение в Минске — не стесняйтесь, пишите на почту afisha@tutby.com с пометкой «новое заведения для обзора». Конечно, мы добавляем в подборки не все заведения. Те, что чем-то примечательны, а еще те, что находятся в центре, интересуют нас в первую очередь.

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