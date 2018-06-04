﻿ Грузинский ресторан, хот-доги из Молодечно и "интеллигентная Зыбицкая". Новые заведения мая. 21.by
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Грузинский ресторан, хот-доги из Молодечно и "интеллигентная Зыбицкая". Новые заведения мая

05.06.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Традиционно в мае открывается не так уж много заведений. Оно и понятно: рестораторы стараются открыться весной, перед началом теплого сезона, чтобы в мае вы уже тратили деньги на их террасе. Если майских заведений вам будет недостаточно, ежемесячные подборки новых мест вы найдете по тегу «Новые заведения».

Gastrodvor











Формат: (подробней о пространстве тут).

Где: ул. Куйбышева, 45.

Когда: с 7.30 до 5 утра. Кофейни открываются утром, бары — вечером.

Какие заведения есть: «Банки-бутылки», Beercap, «Винный шкаф», «Суши весла», ТОП barista.

Цены: такие же, как и в «основных» заведениях.

Melograno











Формат: грузинский ресторан.

Где: ул. Кальварийская, 4.

Когда: с 11.00 до 23.00 (в пятницу и субботу до 00.00).

Некоторые позиции из меню:

хинкали — 2 рубля (из баранины — 2,30);

хачапури по-аджарски — 12 рублей;

суп-харчо из говядины — 9 рублей 50 копеек;

лобио по-грузински с грецкими орехами — 10 рублей;

ребра телятины с аджикой — 31 рубль;

шашлык из свинины (200 гр) — 14 рублей 50 копеек.

«Сибирь»











Формат: ресторан-бар славянской кухни.

Где: пр-т Победителей, 49.

Когда: с 11.00 до 02.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

салат из картофеля с печенью трески — 12 рублей;

уха енисейская — 9 рублей;

пирог с уткой (120 гр) — 14 рублей;

сибирские пельмени из двух видов мяса — 9 рублей;

язык-гриль с картофельным муссом — 18 рублей;

осетр на углях — 33 рубля.

«Свои»











Формат: кофейня.

Где: пр-т Независимости, 22.

Когда: с 08.00 до 22.00.

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 2 рубля 70 копеек;

капучино (200 мл) — 3 рубля 20 копеек;

морковный пирог — 4 рубля 90 копеек;

сырники со сметаной — 2 рубля 80 копеек;

сэндвич с грушей и сыром — 4 рубля 90 копеек.

Scotch & Soda bar


Фото: facebook.com/scotchsodabar

Формат: бар.

Где: ул. Старовиленская, 10.

Когда: пока бар работает с четверга по воскресенье с 17.00 до 02.00 (в субботу — до 05.00).

Некоторые позиции из меню:

тартар из говядины — 16 рублей;

японский салат с лососем — 18 рублей;

суп фо-бо с говядиной — 10 рублей;

лапша удон с овощами и тофу — 12 рублей.

Sabroso













Формат: точка с фастудом навынос (внутри всего несколько мест у стойки).

Где: ул. Зыбицкая, 2.

Когда: с 11.00 до 06.00.

Некоторые позиции из меню:

хот-доги — от 5 до 11 рублей;

малиновый лимонад — 4 рубля;

кофе мокка — 4 рубля 50 копеек.

***

На месте бара «Бывшие» за гостиницей «Минск» открылся ресторан с национальной кухней «Троица». А в МОМО — точка на фудкорте с едой по 1,5 рубля.

Если вы открыли (открываете) заведение в Минске — не стесняйтесь, пишите на почту afisha@tutby.com с пометкой «новое заведения для обзора». Конечно, мы добавляем в подборки не все заведения. Те, что чем-то примечательны, а еще те, что находятся в центре, интересуют нас в первую очередь.

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Традиционно в мае открывается немного заведений. Оно и понятно: рестораторы стараются открыться весной, перед началом теплого сезона, чтобы в мае вы уже тратили...
 
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