Названы сайты, которые делают Байнет человечнее

Положительные эмоции и действия вместо слов — это то, в чем, как в воздухе, нуждается Байнет. Кто сказал? Здравый смысл и технический администратор домена .BY — hoster.by.





Компания запустила к 24-му дню рождения .BY уникальный проект « Дбай: интернет людей ». Он рассказывает о сайтах, которые делают Байнет лучше. Никаких трендов, мыслей вслух и жалоб на жизнь. Только полезные, необычные и просто очень добрые проекты. Пока представлены 10 сайтов — наверняка о многих вы услышите впервые.

Например, вы знали о том, что у волков из Беловежской пущи есть собственный блог? Причем на белорусском языке. Или что у нас существует теплый проект по поиску одиноких варежек? Что есть редакция, которая находит удивительно талантливых и непохожих на соседей молодых художников в белорусской глубинке, которые дадут фору богемным лондонским креаторам? И еще много-много самых разных по формату и масштабу проектов, которых объединяет одно — с их появлением Байнет стал лучше, чем был за день до этого.

Все проекты выбраны после беседы с более чем 200 журналистами, бизнесменами, блогерами. Очень скоро там появятся новые интересные истории. В том числе и ваши.

Ресурс очень простой: вы можете познакомиться с проектами, отдать наиболее понравившемся свои голоса, а главное — отправить свои любимые сайты организаторам. Они обещают рассматривать все заявки и добавлять наиболее интересные на «Дбай».

Зачем голосование? В «Дбай» нет никакой соревновательности. Организаторы просто хотят дать возможность поддержать то, что вам близко. Также проекты, которые найдут наибольший отклик, будут размещаться бесплатно на серверах hoster.by.

«Информационное пространство становится таким плотным, что некоммерческим проектам становится очень трудно заявить о себе, — прокомментировал идею проекта генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы хотим немного помочь и им, и себе. Ведь в мире только и разговоров, что о море из искусственного интеллекта, интернете вещей и фейковых новостях. Пора вспомнить о том, что еще далеко не все результаты „естественного“ интеллекта нашли свое применение. Если хотя бы один человек вместо того, чтобы писать очередной комментарий под новостью, поддержит на „Дбай“ какой-либо проект или даже решится сделать свой собственный — это будет наша большая победа».