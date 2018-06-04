﻿ Названы сайты, которые делают Байнет человечнее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы сайты, которые делают Байнет человечнее

05.06.2018 07:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Положительные эмоции и действия вместо слов — это то, в чем, как в воздухе, нуждается Байнет. Кто сказал? Здравый смысл и технический администратор домена .BY — hoster.by.


Компания запустила к 24-му дню рождения .BY уникальный проект «Дбай: интернет людей». Он рассказывает о сайтах, которые делают Байнет лучше. Никаких трендов, мыслей вслух и жалоб на жизнь. Только полезные, необычные и просто очень добрые проекты. Пока представлены 10 сайтов — наверняка о многих вы услышите впервые.

Например, вы знали о том, что у волков из Беловежской пущи есть собственный блог? Причем на белорусском языке. Или что у нас существует теплый проект по поиску одиноких варежек? Что есть редакция, которая находит удивительно талантливых и непохожих на соседей молодых художников в белорусской глубинке, которые дадут фору богемным лондонским креаторам? И еще много-много самых разных по формату и масштабу проектов, которых объединяет одно — с их появлением Байнет стал лучше, чем был за день до этого.

Все проекты выбраны после беседы с более чем 200 журналистами, бизнесменами, блогерами. Очень скоро там появятся новые интересные истории. В том числе и ваши.

Ресурс очень простой: вы можете познакомиться с проектами, отдать наиболее понравившемся свои голоса, а главное — отправить свои любимые сайты организаторам. Они обещают рассматривать все заявки и добавлять наиболее интересные на «Дбай».

Зачем голосование? В «Дбай» нет никакой соревновательности. Организаторы просто хотят дать возможность поддержать то, что вам близко. Также проекты, которые найдут наибольший отклик, будут размещаться бесплатно на серверах hoster.by.

«Информационное пространство становится таким плотным, что некоммерческим проектам становится очень трудно заявить о себе, — прокомментировал идею проекта генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы хотим немного помочь и им, и себе. Ведь в мире только и разговоров, что о море из искусственного интеллекта, интернете вещей и фейковых новостях. Пора вспомнить о том, что еще далеко не все результаты „естественного“ интеллекта нашли свое применение. Если хотя бы один человек вместо того, чтобы писать очередной комментарий под новостью, поддержит на „Дбай“ какой-либо проект или даже решится сделать свой собственный — это будет наша большая победа».

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технический администратор домена .BY запустил проект проект "Дбай: интернет людей".
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия снова ограничила поставки молока из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Народны голас
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика