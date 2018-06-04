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Россия с 6 июня временно ограничивает поставки молока из Беларуси

05.06.2018 08:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Россия с 6 июня временно ограничивает поставки молока из Беларуси
Фото из открытых источников

По результатам проведенного в Россельхознадзоре совещания и обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, сообщили в ведомстве. 

Речь идет о следующих видах продукции:

  • молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом;
  • молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые;
  • сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая;
  • концентрат сывороточного и молочного белка.

Запрет коснется также всей указанной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров. 

В Россельхознадзоре обратили внимание на то, что перечисленная белорусская продукция объемом до 2,5 литров не подлежит запрету и будет и далее поставляться в Россию. 

Россия с 6 июня временно ограничивает поставки молока из Беларуси
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Сообщение о введении временных ограничений на поставки молока и ряда видов молочной продукции опубликовано на сайте Федеральной службы по ветеринарному и...
 
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