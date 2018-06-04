Россия с 6 июня временно ограничивает поставки молока из Беларуси

По результатам проведенного в Россельхознадзоре совещания и обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, сообщили в ведомстве.

Речь идет о следующих видах продукции:

молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом;

молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые;

сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая;

концентрат сывороточного и молочного белка.

Запрет коснется также всей указанной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров.