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Apple представила новое ПО для iPhone с технологиями дополненной реальности

05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Производитель утверждает, что iOS 12 будет на порядок производительнее - некоторые приложения с ней работают в два раза быстрее. Причем особое внимание уделили более старым устройствам.

Одна из самых заметных фишек нового ПО – технология дополненной реальности. 

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Трехмерные объекты можно будет добавлять в фотографии и видеозаписи, видеть во время игр.

Продолжается улучшение голосового помощника Siri, теперь он сможет выполнять сразу несколько задач по одному запросу и управлять большим числом приложений. 

Особое внимание уделено контролю времени пользования гаджетом и родительскому контролю.

Так, для детей можно будет вводить ограничения на пользование отдельными приложениями или лимиты по времени. Функция Screen Time предоставит пользователю информацию о времени использования того или иного приложения и сможет предупреждать о превышении заданных лимитов. Также ПО позволит пользователю лучше управлять поступлением оповещений.

СМИ предполагают, что iOS 12 станет доступна осенью этого года.



 
 
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Производитель утверждает, что iOS 12 будет на порядок производительнее - некоторые приложения с ней работают в два раза быстрее. Причем особое внимание уделили...
 
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