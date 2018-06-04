В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Apple представила новое ПО для iPhone с технологиями дополненной реальности Производитель утверждает, что iOS 12 будет на порядок производительнее - некоторые приложения с ней работают в два раза быстрее. Причем особое внимание уделили...

Производитель утверждает, что iOS 12 будет на порядок производительнее - некоторые приложения с ней работают в два раза быстрее. Причем особое внимание уделили более старым устройствам.Одна из самых заметных фишек нового ПО – технология дополненной реальности.Трехмерные объекты можно будет добавлять в фотографии и видеозаписи, видеть во время игр.Продолжается улучшение голосового помощника Siri, теперь он сможет выполнять сразу несколько задач по одному запросу и управлять большим числом приложений.Особое внимание уделено контролю времени пользования гаджетом и родительскому контролю.Так, для детей можно будет вводить ограничения на пользование отдельными приложениями или лимиты по времени. Функция Screen Time предоставит пользователю информацию о времени использования того или иного приложения и сможет предупреждать о превышении заданных лимитов. Также ПО позволит пользователю лучше управлять поступлением оповещений.СМИ предполагают, что iOS 12 станет доступна осенью этого года.