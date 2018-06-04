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В столичной галерее «Арт-Беларусь» открывается выставка Парижской школы «Герои. Праведники. Артисты»

05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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На выставке будет представлена графика Марка Шагала, Осипа Цадкина, Осипа Любича и Якова Балглея. Все они родились в Беларуси, а прославились в Париже, в кругу таких же, как они, выходцев из еврейских семей со всей Европы, которые бедствовали, любили и одержимо трудились в надежде когда-нибудь стать гениями. Шагал и Цадкин (оба витебчане, одноклассники) были еще и поэтами. 
И все же эти четыре художника были разными даже по тематике. Поэтому выставка разделена на три галерейные пространства.

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Первое пространство – «Герои» – отдано Осипу Цадкину и его знаменитой серии «Подвиги Геракла».

Второе пространство – «Праведники» – объединяет таких художников, как Марк Шагал и Яков Балглей. Шагал виртуозно освоил технику офорта, литографии и акватинты на их родине в Германии и оставил после себя множество гравюр.  Вы удивитесь, как много в его творчестве от еврейской религиозной традиции.

Третье пространство – «Артисты» - представляет графические листы Осипа Любича из серии «Цирк». Эта тема была особенно близка парижским художникам. Циркачи, клоуны, комедианты – такими они видели самих себя. Словно канатоходцы – без лонжи, без страховки – совершали они свои невероятные трюки под куполом цирка. И это больше всего подкупает сегодняшнего зрителя.

Гравюры привезла в Минск коллекционер из Германии Светлана Филатова.
Выставка продлится до 30 июня.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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На выставке будет представлена графика Марка Шагала, Осипа Цадкина, Осипа Любича и Якова Балглея. Все они родились в Беларуси, а прославились в Париже, в кругу...
 
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