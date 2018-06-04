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Международная выставка "Белагро-2018" открывается сегодня под Минском
05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
На открытой площадке выставки будет представлено более 300 образцов современной сельхозтехники, передает БЕЛТА.
Что касается деловой части, в этом году выставку посетят более 20 официальных зарубежных делегаций. Предметом дискуссии станут обеспечение конкурентоспособности сельхозпродукции, эффективное использование земельных ресурсов, перспективы сотрудничества Беларуси с зарубежными партнерами в области сельского хозяйства.
На выставке пройдут специализированные конкурсы "Лучший пахарь", на лучшую племенную корову, дегустационный – "Чемпион вкуса".
В рамках Белорусской агропромышленной недели запланированы также международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".
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На открытой площадке выставки будет представлено более 300 образцов современной сельхозтехники, передает БЕЛТА. Что касается деловой части, в этом году...
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