ФОТО:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Саудовской Аравии женщинам впервые начали выдавать водительские права ФОТО: ТАСС Указ короля Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда об отмене запрета на вождение ...

Указ короля Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда об отмене запрета на вождениеавтомобиля для женщин был подписан в сентябре 2017 года.Женщины с 18 лет получают возможность сесть за руль, за что раньше представительницам слабого пола грозило суровое наказание.После подписания указа в стране открылись десятки автошкол, а на дежурство заступили впервые принятые в ряды дорожной полиции женщины.Разрешающий женщинам вождение авто указ вступает в силу с 24 июля.