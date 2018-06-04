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В Саудовской Аравии женщинам впервые начали выдавать водительские права
05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Указ короля Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда об отмене запрета на вождение автомобиля для женщин был подписан в сентябре 2017 года.
Женщины с 18 лет получают возможность сесть за руль, за что раньше представительницам слабого пола грозило суровое наказание.
После подписания указа в стране открылись десятки автошкол, а на дежурство заступили впервые принятые в ряды дорожной полиции женщины.
Разрешающий женщинам вождение авто указ вступает в силу с 24 июля.
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ФОТО: ТАСС Указ короля Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда об отмене запрета на вождение ...
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