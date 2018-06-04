В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Apple представила обновления ПО для Apple Watch и Mac WatchOS 5, которая будет выпущена позже в этом году, позволит использовать умные часы как портативную рацию, достаточно установить связь с другим таким ...

WatchOS 5, которая будет выпущена позже в этом году, позволит использовать умные часы как портативную рацию, достаточно установить связь с другим такимже устройством.ПО предоставит новые возможности в области занятия спортом (часы смогут, например, сами распознавать, когда владелец начал занятия спортом), наблюдениями за физическим состоянием пользователя (скажем, подсчитывать, сколько калорий ушло на занятия йогой).Обещают также, что часы эффективнее станут взаимодействовать с голосовым помощником Siri, которому можно будет отдавать больше команд.Что касается компьютеров, новая версия ПО – macOS Mojave – улучшит защиту данных. Пользователь, например, будет знать, какие программы получают информацию о местоположении компьютера или запрашивают доступ к микрофону. В браузере Safari можно будет использовать режим, ограничивающий сбор данных о пользователе в соцсетях.