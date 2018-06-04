В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 июня в Минске открывается выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» из фонда Елабужского государственного музея-заповедника Елабугу больше знают как место рождения Ивана Шишкина и место смерти Марины Цветаевой. Но этот город – еще и плавильный котел христианской и ...

Елабугу больше знают как место рождения Ивана Шишкина и место смерти Марины Цветаевой. Но этот город – еще и плавильный котел христианской имусульманской цивилизации, оседлого и кочевого уклада, славянских, тюркских, финно-угорских и балтийских языков.В составе Елабужского государственного музея-заповедника – масса интереснейших объектов, начиная от музеев знаменитых земляков и кончая интерьерами старинной аптеки, кабинета знахаря и палаты душевнобольных.Среди 187 экспонатов открывающейся выставки большую часть составляют предметы татарского народного быта. Это и образцы современного национального костюма, и обувь, несущая в себе вековые секреты татарских мастеров, и интерьерные ткани с уникальными вышитыми орнаментами. Особое место в экспозиции занимает перевязь – узорная матерчатая лента с кармашками, куда мусульманки прячут тексты из Корана. Какой толчок для воображения модельера, привыкшего ориентироваться скорее на Запад, чем на Восток!Другая часть экспозиции – живописные полотна молодых художников из Татарстана и Башкортостана, отобранные по итогам международных симпозиумов, конкурсов и пленэров. На всех 66 картинах запечатлены обычаи и быт татарского народа.Выставка проходит в рамках первых в истории Дней культуры Республики Татарстан в Республике Беларусь.