﻿ 5 июня в Минске открывается выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» из фонда Елабужского государственного музея-заповедника. 21.by
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5 июня в Минске открывается выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» из фонда Елабужского государственного музея-заповедника

05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Елабугу больше знают как место рождения Ивана Шишкина и место смерти Марины Цветаевой. Но этот город – еще и плавильный котел христианской и 

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мусульманской цивилизации, оседлого и кочевого уклада, славянских, тюркских, финно-угорских и балтийских языков. 

В составе Елабужского государственного музея-заповедника – масса интереснейших объектов, начиная от музеев знаменитых земляков и кончая интерьерами старинной аптеки, кабинета знахаря и палаты душевнобольных. 

Среди 187 экспонатов открывающейся выставки большую часть составляют предметы татарского народного быта. Это и образцы современного национального костюма, и обувь, несущая в себе вековые секреты татарских мастеров, и интерьерные ткани с уникальными вышитыми орнаментами. Особое место в экспозиции занимает перевязь – узорная матерчатая лента с кармашками, куда мусульманки прячут тексты из Корана. Какой толчок для воображения модельера, привыкшего ориентироваться скорее на Запад, чем на Восток! 


Другая часть экспозиции – живописные полотна молодых художников из Татарстана и Башкортостана, отобранные по итогам международных симпозиумов, конкурсов и пленэров.   На всех 66 картинах запечатлены обычаи и быт татарского народа.

Выставка проходит в рамках первых в истории Дней культуры Республики Татарстан в Республике Беларусь.


 
 
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Елабугу больше знают как место рождения Ивана Шишкина и место смерти Марины Цветаевой. Но этот город – еще и плавильный котел христианской и  ...
 
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