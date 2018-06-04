﻿ В Бразилии госслужащим сократят рабочий день во время матчей сборной на ЧМ по футболу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бразилии госслужащим сократят рабочий день во время матчей сборной на ЧМ по футболу

05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Федеральные госслужащие смогут отсутствовать на рабочем месте во время игры своей команды на мундиале. Когда бразильская сборная будет играть утром по местному времени, рабочий день госслужащих будет начинаться в два часа дня. В 

Читайте также

Иностранцы смогут въехать в Беларусь по паспортам болельщика ЧМ по футболу до 15 июля - МИД
дни, когда сборная будет играть во второй половине дня, служащие будут работать до часа дня. При этом госслужащие должны будут до 31 октября отработать пропущенные рабочие часы.

В то же время власти предупредили ответственных лиц о недопустимости полной приостановки работы госучреждений: жизненно важные услуги должны предоставляться без ограничений, пишет ТАСС. В свою очередь в министерстве труда Бразилии заявили, что объявлять дни матчей национальной команды на чемпионате мира общенациональными выходными не намерены. 

Команда Бразилии на групповой стадии ЧМ, который стартует 14 июня, сыграет со сборными Сербии, Швейцарии и Коста-Рики. Первый матч бразильцы сыграют против Швейцарии 17 июня.


 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральные госслужащие смогут отсутствовать на рабочем месте во время игры своей команды на мундиале. Когда бразильская сборная будет играть утром по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестское "Динамо" не будет праздновать завоевание Кубка Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Народны голас
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика