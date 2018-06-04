В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бразилии госслужащим сократят рабочий день во время матчей сборной на ЧМ по футболу Федеральные госслужащие смогут отсутствовать на рабочем месте во время игры своей команды на мундиале. Когда бразильская сборная будет играть утром по...

Федеральные госслужащие смогут отсутствовать на рабочем месте во время игры своей команды на мундиале. Когда бразильская сборная будет играть утром по местному времени, рабочий день госслужащих будет начинаться в два часа дня. Вдни, когда сборная будет играть во второй половине дня, служащие будут работать до часа дня. При этом госслужащие должны будут до 31 октября отработать пропущенные рабочие часы.В то же время власти предупредили ответственных лиц о недопустимости полной приостановки работы госучреждений: жизненно важные услуги должны предоставляться без ограничений, пишет. В свою очередь в министерстве труда Бразилии заявили, что объявлять дни матчей национальной команды на чемпионате мира общенациональными выходными не намерены.Команда Бразилии на групповой стадии ЧМ, который стартует 14 июня, сыграет со сборными Сербии, Швейцарии и Коста-Рики. Первый матч бразильцы сыграют против Швейцарии 17 июня.