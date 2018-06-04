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В Бразилии госслужащим сократят рабочий день во время матчей сборной на ЧМ по футболу
05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Федеральные госслужащие смогут отсутствовать на рабочем месте во время игры своей команды на мундиале. Когда бразильская сборная будет играть утром по местному времени, рабочий день госслужащих будет начинаться в два часа дня. В дни, когда сборная будет играть во второй половине дня, служащие будут работать до часа дня. При этом госслужащие должны будут до 31 октября отработать пропущенные рабочие часы.
В то же время власти предупредили ответственных лиц о недопустимости полной приостановки работы госучреждений: жизненно важные услуги должны предоставляться без ограничений, пишет
Команда Бразилии на групповой стадии ЧМ, который стартует 14 июня, сыграет со сборными Сербии, Швейцарии и Коста-Рики. Первый матч бразильцы сыграют против Швейцарии 17 июня.
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Федеральные госслужащие смогут отсутствовать на рабочем месте во время игры своей команды на мундиале. Когда бразильская сборная будет играть утром по...
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