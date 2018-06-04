Смерть актера Леонида Неведомского, извержение вулкана в Гватемале и худшие дороги в мире. Главное за понедельник

В понедельник прошла встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой внешнеполитического ведомства Монголии Дамдины Цогтбаатаром. По итогам встречи Владимир Макей заявил, что потенциал двустороннего сотрудничества используется не в полной мере, а также предложил восполнить пробелы в экономическом сотрудничестве с Монголией и вывести его на более высокий уровень.
Дамдины Цогтбаатар, в свою очередь, сообщил, что президенты Беларуси и Монголии могут встретиться в ближайшие дни в китайском городе Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
5 июня в агрогородке Щомыслица открывается международная выставка «Белагро». В числе участников 536 компаний из 28 стран, среди которых Чехия, Великобритания, Польша, Россия, Китай, США, Литва, Швейцария, Германия. В связи с проведением «Белагро» на участке трассы Р-1 Минск – Дзержинск ограничат скорость движения до 50 километров в час.
Фото: Александр КУШНЕР
Выпускные экзамены в учреждениях общего среднего образования ждут изменения. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, главная проблема, имеющаяся сейчас в этом плане, – это то, что форма выпускного экзамена в школе не соответствует форме вступительных испытаний при поступлении в вузы и ссузы.
Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам. На данных сайтах размещалась ненадлежащая реклама.
В Парке высоких технологий зарегистрировали 56 новых резидентов. 34 компании-новичка созданы исключительно отечественными предпринимателями. Другие – с участием зарубежных инвесторов. Это и Австрaлия, и Штaты, и Рoссия, и Кaнада, и Литвa, и Чeхия.
Фото: Павел ЧУЙКО
Беларусь в I квартале 2018 года увеличила поставки в Индию на 39%. Об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Он oтметил, чтo серьезный импульс развитию сoтрудничества между двумя странами придал визит Александра Лукашенкo в Индию в 2017 гoду, кoгда был пoдписан ряд перспективных и долгoсрочных дoкументов.
В Беларуси упростили порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте. Соответствующее решение закреплено постановлением правления Нацбанка от 25 мая 2018 года № 237, которое вступило в силу с 3 июня.
На улице Зыбицкой в центре Минска, ставшей тусовочным раем столичной молодежи, ограничат время выступления уличных музыкантов. Кроме того, здесь усилят патрулирование, а также оборудуют систему видеонаблюдения. К слову, на прошедших выходных на Зыбицкой за распитие спиртных напитков в неположенных местах и нахождение в состоянии алкогольного опьянения сотрудники милиции задержали несколько десятков человек.
В декабре 2017 года Президент поручил правительству обеспечить во всех вузах качественное и недорогое питание. Комитет госконтроля проверил, как сейчас кормят студентов.
Фото: Александр КУШНЕР
Продолжая тему еды: с 11 по 17 июня в Минске пройдет Неделя белорусской кухни. Цель традиционной акции – популяризация национальной кухни. Список заведений, принимающих участие в Неделе белорусской кухни, можно найти на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.
Мы встретились с новым первым секретарем ЦК БРСМ Дмитрием Воронюком и поговорили с ним о молодежном союзе, увлечениях, взглядах на воспитание детей и других интересных темах.
Мир
Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении США и их союзников. Сообщается, что из первоначального текста документа было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия был сокращен.
Количество жертв извержения вулкана Фуэго выросло до 62 человек. Извержение завершено, однако число погибших еще может увеличиться. Стихия в общей сложности затронула порядка 1,7 миллиона человек.
Фото: Рейтер
У политехнического университета в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого стали 14 человек, еще 17 были ранены.
Культура
Государственному камерному оркестру присвоено звание заслуженного коллектива Беларуси. Постановление с формулировкой «за значительный вклад в развитие белорусской национальной культуры» подписал министр культуры Юрий Бондарь.
В Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончался уроженец Витебска, народный артист России Леонид Неведомский. Актер известен по таким фильмам, как «Мачеха, «Ханума», «Звезда пленительного счастья», сериалам «Цыган», «Возвращение Будулая» и другим кинопроектам. Кроме того, он выступал в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Его коллеги рассказали, что Леонид Неведомский умер после продолжительной болезни.
Веру Глаголеву посмертно наградили почетным призом кинофестиваля «Кинотавр». Президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский, вручая приз, особо подчеркнул, что «эта награда не мемориальная и не ритуальная».
Спорт
Последняя белоруска на Открытом чемпионате Франции по теннису, увы, завершила выступление на парижском грунте. Александра Саснович и Дуань Инъин «зачехлили ракетки» в парных соревнованиях «Ролан Гаррос».
Любители тенниса, кстати, в понедельник остались, пожалуй, без одного из самых «горячих блюд» турнира. Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась с матча против россиянки Марии Шараповой. Многие заподозрили американку в трусости, а сама теннисистка, недавно ставшая мамой, посетовала на травму.
Фото: Рейтер
Руководство футбольного клуба БАТЭ определилось с тем, кто возглавит команду после отставки Олега Дулуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Алексея Багу, который намерен сделать все возможное, чтобы БАТЭ оставался лидером белорусского футбола.
Происшествия
Массовый мор рыбы произошел в реке Гольшанка на Гродненщине. Предполагается, что это случилось из-за попадания в водную артерию отходов Гольшанского крахмального завода.
Страшное ДТП произошло возле деревни Жары Вилейского района. Ford съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего мальчик 2014 года рождения погиб, еще один ребенок 2007 года был госпитализирован. По предварительной информации, 35-летняя мать детей, находившаяся за рулем, отвлеклась во время движения, подключая зарядное устройство в гнездо прикуривателя. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.
Смертельная авария также случилась возле деревни Полелюм в Борисовском районе. При столкновении двух легковых автомобилей Volkswagen Passat B5 и Opel Corsa погиб водитель второй машины.
Еще одно ДТП с жертвами произошло в Калинковичском районе. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter, в результате одна из пассажирок легковушки погибла.
Пилот упавшего 2 мая под Минском паратрайка (симбиоз парапланера и парашюта) получил настолько ужасные травмы, что в их реальность с первого раза и не поверишь. Бревно буквально прошило плечо мужчины. Эти фото особо впечатлительным лучше не смотреть.
Еще несколько случаев падения детей из окон произошло в Беларуси. В Пружанах 2-летний ребенок выпал из окна на первом этаже. Еще один схожий инцидент также произошел в Брестской области: в учреждение здравоохранения Кобрина поступил 3-летний ребенок, который упал из окна на пятом этаже.
В Орше 24-летний парень вышел ночью из клуба и пропал. Тело нашли в Днепре почти через 2 недели.
В Канаде 17-летний подросток посадил неисправный самолет на шоссе. И сделал он это в темное время суток.
В США заключенный, ожидавший смертной казни 23 года, совершил самоубийство в тюрьме штата Алабама. 57-летний Джеффри Линн Борден попал в тюрьму еще в 1995 году, когда суд признал его виновным в убийстве своей бывшей жены и тестя на глазах у детей.
Над Африкой в субботу, 2 июня, взорвался астероид, который вошел в атмосферу Земли. Этот момент засняли на камеру.