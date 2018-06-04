В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Археологи раскрыли тайну постройки статуй на острове Пасхи Ученые изначально сделали фото статуй и пукао — громадных 13-тонных головных уборов цилиндрической формы. Позже были спроектированы 3D-изображения, которые...

Ученые изначально сделали фото статуй и пукао — громадных 13-тонных головных уборов цилиндрической формы. Позже были спроектированы 3D-изображения, которые изучались с помощью компьютерного моделирования.Моаи и пукао изготовили из разных вулканических пород в каменоломнях, которые находятся на расстоянии 7,5 километра друг от друга. Ученые пытались найти повреждения, которые были бы одинаковыми для истуканов и "шляп". По типу царапин было установлено, что заготовки пукао скатывали по склонам к статуям. Потом в них делали углубления."Шляпы" устанавливали на головах статуй с помощью системы рычагов и веревки методом, похожим на подъем морских грузов и затонувших судов. Из песка и мелких камней насыпалась горка в длину до 20 метров. Ее вершина была расположена на уровне головы истукана. Он был чуть-чуть наклонен в сторону горки.Пукао обвязывали веревкой, которую затем оборачивали вокруг статуи. Рычаги поэтапно поднимали "шляпу", поворачивали ее на 90 градусов и взгромождали на голову. Чтобы осуществить эту схему, нужно было задействовать не более 15 человек. Требовалось также много дерева.По поводу самих статуй все было еще проще. Их к месту установки перемещали "шажками", похожими на те, когда дома передвигают холодильник.