﻿ Археологи раскрыли тайну постройки статуй на острове Пасхи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Археологи раскрыли тайну постройки статуй на острове Пасхи

05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Ученые изначально сделали фото статуй и пукао — громадных 13-тонных головных уборов цилиндрической формы. Позже были спроектированы 3D-изображения, которые изучались с помощью компьютерного моделирования.

Моаи и пукао изготовили из разных вулканических пород в каменоломнях, которые находятся на расстоянии 7,5 километра друг от друга. Ученые пытались найти повреждения, которые были бы одинаковыми для истуканов и "шляп". По типу царапин было установлено, что заготовки пукао скатывали по склонам к статуям. Потом в них делали углубления.

"Шляпы" устанавливали на головах статуй с помощью системы рычагов и веревки методом, похожим на подъем морских грузов и затонувших судов. Из песка и мелких камней насыпалась горка в длину до 20 метров. Ее вершина была расположена на уровне головы истукана. Он был чуть-чуть наклонен в сторону горки.

Пукао обвязывали веревкой, которую затем оборачивали вокруг статуи. Рычаги поэтапно поднимали "шляпу", поворачивали ее на 90 градусов и взгромождали на голову. Чтобы осуществить эту схему, нужно было задействовать не более 15 человек. Требовалось также много дерева.

По поводу самих статуй все было еще проще. Их к месту установки перемещали "шажками", похожими на те, когда дома передвигают холодильник.



 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые изначально сделали фото статуй и пукао — громадных 13-тонных головных уборов цилиндрической формы. Позже были спроектированы 3D-изображения, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестское "Динамо" не будет праздновать завоевание Кубка Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Народны голас
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика