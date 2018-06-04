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Взлетающий самолет свалил британского туриста

05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Для воплощения своей мечты в жизнь Пол вооружился камерой и отправился снимать процесс в аэропорту греческого острова Скиатос, где находился на отдыхе. К сожалению, наш герой был слабо знаком с физикой и слишком близко подкрался к взлетающему Airbus A321-231. Набиравший разгон лайнер просто снес незадачливого оператора потоком воздуха из турбины.

"Меня просто сбило с ног воздухом. В следующий раз попробую стать поближе к ограждениям, чтобы не упасть", - поделился своими планами автор ролика.

 
 
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Для воплощения своей мечты в жизнь Пол вооружился камерой и отправился снимать процесс в аэропорту греческого острова Скиатос, где находился на отдыхе....
 
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