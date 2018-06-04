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Число жертв вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 62
05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель Национального института судебной медицины Мирна Селедон уточнила, что в настоящее время идентифицированы тела только 13 найденных жертв.
Ранее Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий
Извержение вулкана Фуэго, являющегося одним из самых активных в Гватемале, началось в воскресенье. Сейчас извержение завершено. Стихия затронула порядка 1,7 миллиона человек.
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Официальный представитель Национального института судебной медицины Мирна Селедон уточнила, что в настоящее время идентифицированы тела только 13 найденных...
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