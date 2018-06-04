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Коллеги рассказали о болезни умершего актера Леонида Неведомского
05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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«Он очень сильно болел. А выходил на сцену — и недуг как рукой снимало. Чудесно играл, и никакого намека на болезнь. Он большой артист, темпераментный, бэдэтэшный, настоящий, каких осталось по пальцам одной руки сосчитать», — цитирует Богачева
Уроженец Витебска Леонид Неведомский
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Фото: kino-teatr.ru ...
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