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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алексей Бага: нужно сделать все возможное, чтобы БАТЭ оставался лидером белорусского футбола Фото: fcbate.by — Руководство приняло решение о кадровых перестановках на посту главного тренера — и это решение следует принять и уважать. Сейчас нужно...

— сказал новоиспеченный рулевой «желто-синих».Алексей Бага признался, что готов к работе на новом для себя посту, так как находится в структуре клуба более 15 лет, поэтому внутренняя кухня БАТЭ ему хорошо знакома.— добавил новый наставник борисовчан.Он также отметил всестороннюю поддержку со стороны клубного руководства, а также подчеркнул, что перед БАТЭ при любом тренере стоят максимальные задачи.— заключил Алексей Бага.37-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Олега Дулуба, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, однако в последних двух турах борисовчане теряли очки в матчах с «Ислочью» (1:1) и «Городеей» (1:2). Кроме того, команда уступила брестскому «Динамо» в финале Кубка страны (2:3) и в поединке за Суперкубок (1:2).