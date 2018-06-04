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Алексей Бага: нужно сделать все возможное, чтобы БАТЭ оставался лидером белорусского футбола
05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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— Руководство приняло решение о кадровых перестановках на посту главного тренера — и это решение следует принять и уважать. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы БАТЭ продолжал оставаться лидером белорусского футбола и достиг поставленных целей как в чемпионате страны, так и в еврокубках.
Понимаю, насколько серьезная честь мне оказана. Мыслей много: о результате, о предстоящем старте в Лиге чемпионов, о состоянии футболистов. С оптимизмом смотрю в будущее, приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие, — сказал новоиспеченный рулевой «желто-синих».
Алексей Бага признался, что готов к работе на новом для себя посту, так как находится в структуре клуба более 15 лет, поэтому внутренняя кухня БАТЭ ему хорошо знакома.
— Вдобавок работал со многими классными специалистами и как игрок, и как тренер. Думаю, этот опыт обязательно должен помочь мне в самостоятельной работе, — добавил новый наставник борисовчан.
Он также отметил всестороннюю поддержку со стороны клубного руководства, а также подчеркнул, что перед БАТЭ при любом тренере стоят максимальные задачи.
— Надеюсь, новая глава в истории клуба получится успешной! И хотелось бы, чтобы болельщики отлично поддерживали нас и на родном стадионе, и в выездных поединках, — заключил Алексей Бага.
37-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Олега Дулуба, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, однако в последних двух турах борисовчане теряли очки в матчах с «Ислочью» (1:1) и «Городеей» (1:2). Кроме того, команда уступила брестскому «Динамо» в финале Кубка страны (2:3) и в поединке за Суперкубок (1:2).
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Фото: fcbate.by — Руководство приняло решение о кадровых перестановках на посту главного тренера — и это решение следует принять и уважать. Сейчас нужно...
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