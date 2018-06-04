В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории чемпионатов мира Twitter Международной федерации футбола (ФИФА). В финальном раунде голосования Гиджа одолел легендарного аргентинца, нынешнего председателя правления...

В финальном раунде голосования Гиджа одолел легендарного аргентинца, нынешнего председателя правления брестского «Динамо» Диего Марадону, набрав 51% голосов.Голосование среди болельщиков, в котором приняли участие почти 580 тысяч человек, проводилось в несколько этапов по олимпийской системе. Гиджа на своем пути прошел немецкого голкипера Оливера Кана, бразильского форварда Пеле, нидерландского нападающего Йохана Кройффа, а в полуфинале еще одного выдающего бразильского страйкера Роналдо.Альсидес Гиджа в 1950 году стал чемпионом мира в составе сборной Уругвая. Он забил победный гол в финале турнира против команды Бразилии (2:1), прошедшем на стадионе «Маракана». В 1957—1959 годах выступал за сборную Италии. На клубном уровне форвард защищал цвета уругвайских «Пеньяроля» и «Данубио», а также итальянских «Ромы» и «Милана».Гиджа умер от сердечного приступа в 2015 году на 89-м году жизни.