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Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории чемпионатов мира

05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Twitter Международной федерации футбола (ФИФА).


В финальном раунде голосования Гиджа одолел легендарного аргентинца, нынешнего председателя правления брестского «Динамо» Диего Марадону, набрав 51% голосов.

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Голосование среди болельщиков, в котором приняли участие почти 580 тысяч человек, проводилось в несколько этапов по олимпийской системе. Гиджа на своем пути прошел немецкого голкипера Оливера Кана, бразильского форварда Пеле, нидерландского нападающего Йохана Кройффа, а в полуфинале еще одного выдающего бразильского страйкера Роналдо.

Альсидес Гиджа в 1950 году стал чемпионом мира в составе сборной Уругвая. Он забил победный гол в финале турнира против команды Бразилии (2:1), прошедшем на стадионе «Маракана». В 1957—1959 годах выступал за сборную Италии. На клубном уровне форвард защищал цвета уругвайских «Пеньяроля» и «Данубио», а также итальянских «Ромы» и «Милана».

Гиджа умер от сердечного приступа в 2015 году на 89-м году жизни.

 
 
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Twitter Международной федерации футбола (ФИФА). В финальном раунде голосования Гиджа одолел легендарного аргентинца, нынешнего председателя правления...
 
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