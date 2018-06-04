В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Худык: Беларусь способна экономить до 100 млн долларов на импортозамещении минерального сырья для стройотрасли Он констатировал, что, без учета углеводородного сырья, наша страна ежегодно импортирует минерально-сырьевых ресурсов на сумму около 200 миллионов долларов. ...

Он констатировал, что, без учета углеводородного сырья, наша страна ежегодно импортирует минерально-сырьевых ресурсов на сумму около 200 миллионов долларов.— цитирует ХудыкаПо словам министра, планируется активизировать как работу госпредприятий в данном направлении, так и поиск инвесторов на основе концессии.— добавил он.Андрей Худык также подчеркнул, что в нашей стране обнаружены большие запасы базальта, которые можно использовать для импортозамещения в строительной отрасли. Диалог на эту тему уже ведется с Министерством архитектуры и строительства.