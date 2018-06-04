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Худык: Беларусь способна экономить до 100 млн долларов на импортозамещении минерального сырья для стройотрасли

05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Он констатировал, что, без учета углеводородного сырья, наша страна ежегодно импортирует минерально-сырьевых ресурсов на сумму около 200 миллионов долларов.

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«Это фосфаты, гипс, известняк, щебень, пески, глина, гравий, полевой шпат и другое. Эти природные богатства в Беларуси имеются, и их нужно использовать. Поэтому мы ратуем за импортозамещение, за то, чтобы стройиндустрия использовала отечественные стройматериалы. Сокращение объемов импорта данного минерального сырья и замещение своим сырьем может обеспечить экономию до 100 миллионов долларов», — цитирует Худыка БЕЛТА.

По словам министра, планируется активизировать как работу госпредприятий в данном направлении, так и поиск инвесторов на основе концессии.

«Государством выделяется около 11 миллионов рублей ежегодно на геологоразведочные работы, но этого недостаточно, поэтому мы планируем привлечь бизнес. Выделяются концессионные участки. Чтобы привлечь инвесторов, мы предоставим бизнесу полную информацию о залежах полезных ископаемых на данных участках», — добавил он.

Андрей Худык также подчеркнул, что в нашей стране обнаружены большие запасы базальта, которые можно использовать для импортозамещения в строительной отрасли. Диалог на эту тему уже ведется с Министерством архитектуры и строительства.

 
 
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Он констатировал, что, без учета углеводородного сырья, наша страна ежегодно импортирует минерально-сырьевых ресурсов на сумму около 200 миллионов долларов. ...
 
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