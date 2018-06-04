В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лайм помогает омолаживать организм человека В состав лайма входят флавoноиды, которые не только обладают антиоксидантными свойствами, но и оказывают антибактериальный эффект. Эти вещества чрезвычайно...

В состав лайма входят флавoноиды, которые не только обладают антиоксидантными свойствами, но и оказывают антибактериальный эффект. Эти вещества чрезвычайно нужны для профилактики ревматоидного артрита и остеоартрита.Экспериментально было доказано, что если на регулярной основе употреблять лайм, в котором очень много витамина С, вероятность простуды сокращается наполовину.Помимо этого есть исследования и о том, что лайм не дает развиваться холере и замедляет рост раковых клеток.