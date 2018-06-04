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Лайм помогает омолаживать организм человека
05.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В состав лайма входят флавoноиды, которые не только обладают антиоксидантными свойствами, но и оказывают антибактериальный эффект. Эти вещества чрезвычайно нужны для профилактики ревматоидного артрита и остеоартрита.
Экспериментально было доказано, что если на регулярной основе употреблять лайм, в котором очень много витамина С, вероятность простуды сокращается наполовину.
Помимо этого есть исследования и о том, что лайм не дает развиваться холере и замедляет рост раковых клеток.
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В состав лайма входят флавoноиды, которые не только обладают антиоксидантными свойствами, но и оказывают антибактериальный эффект. Эти вещества чрезвычайно...
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