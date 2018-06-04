|
Суд по делу Харви Вайнштейна начинается в США
В США начинается суд по делу Харви Вайнштейна. Известный голливудский кинопродюсер обвиняется в серии изнасилований.
Показания против него дали уже больше 100 женщин, в том числе такие звезды кино, как Анжелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Сам Вайнштейн уверяет, что никакого принуждения не было, всё происходило по обоюдному согласию. Скандал разгорелся прошлой осенью. И вызвал общемировые дебаты о сексуальных домогательствах. В конце мая 66-летний Вайнштейн в сопровождении адвокатов сдался полиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США начинается суд по делу Харви Вайнштейна. Известный голливудский кинопродюсер обвиняется в серии изнасилований.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)