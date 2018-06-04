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Международная выставка «Белагро-2018» открывается в агрогородке Щомыслица Минского района

05.06.2018 08:29 — Разное | ОНТ  
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О симбиозе сельского хозяйства и современных технологий будут говорить на Международной выставке «Белагро-2018». Она открывается сегодня в агрогородке Щомыслица Минского района.

Участники – более 500 компаний из 28 стран. Последние достижения в области машиностроения, животноводства и растениеводства – экспозиция будет интересна всем, кто, так или иначе, соприкасается с сельским хозяйством. Товары представят и крупнейшие отечественные предприятия пищевой промышленности. Кстати, любой желающий сможет попробовать белорусские продукты и выбрать из них лучшие.

Гостей форума также ждут мастер-классы, конкурсы и семинары. К слову, «Белагро-2018» – это ещё и отличная площадка для деловых переговоров. В этом году выставку посетят более 30 делегаций из разных стран. 

 
 
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​О симбиозе сельского хозяйства и современных технологий будут говорить на Международной выставке «Белагро-2018». Она открывается сегодня в агрогородке Щомыслица...
 
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