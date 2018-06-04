Не родись красивой. 5 нелепых смертей победительниц конкурсов красоты

На днях стало известно о смерти победительницы конкурса «Миссис мира - 2018». Кыргызстанка Сания Шакирова, мама троих детей, погибла на месте во время аварии: водитель такси, в котором она ехала, не справился с управлением и врезался в стену. Женщине было всего 30 лет.



Cания Шакирова / Фото: missisworld.ru

К сожалению, судьбы первых красавиц нередко оказываются несчастливыми. Их успех не только не может уберечь от беды, но иногда становится ее причиной. Мы вспомнили еще пять победительниц конкурсов красоты, чья жизнь оборвалась нелепо и рано.

Моника Спир, «Мисс Венесуэла — 2004»





Монику назвали первой красавицей Венесуэлы в 2004 году, после чего она успешно представила страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Когда контракт с организаторами конкурса красоты закончился, Моника поступила в Университет Центральной Флориды, где училась театральному искусству. Карьера молодой актрисы складывалась успешно — за несколько лет она успела сняться в 6 популярных сериалах.

Спир переехала в США, где помимо съемок в кино работала телеведущей. В Венесуэлу она приезжала только по праздникам. Вот и в 2014 году, в новогодние дни, Моника, ее бывший муж, с которым им удалось сохранить теплые отношения, и пятилетняя дочка отправились в путешествие по родной стране красавицы.





В дороге машина наехала на острый предмет — и встала. Семья даже успела вызвать полицию, но, к сожалению, та не успела приехать вовремя. Раньше появились грабители, которые убили Монику и Томаса, а малышку ранили в ногу.

Подозреваемых в преступлении задержали (пять человек, среди которых были и несовершеннолетние), а девочку удалось спасти, но она осталась сиротой. Такие преступления в Венесуэле с ее уровнем преступности не единичны, но этот случай вызвал особый резонанс: президент Николас Мадуро назвал эту трагедию «потерей десятилетия».

Агнешка Котлярска, «Мисс интернешнл — 1991»





Агнешка Котлярска была одной из самых красивых польских моделей, а после победы в конкурсе «Мисс интернешнл» у нее получилось завоевать и зарубежные подиумы. Девушка участвовала в показах и мелькала на обложках журналов.

Обратной стороной популярности оказались фанаты: далеко не все из них были адекватны, но один переходил все границы. Мужчина с психическим расстройством донимал модель звонками и письмами, которые она игнорировала. Срыв произошел, когда стало известно, что модель счастливо вышла замуж.





Убийца подкараулил Агнешку и ее мужа около дома — и сначала ранил мужа красавицы, а когда та за него вступилась, и ее саму. От четырех ножевых ранений девушка скончалась, не успев дождаться медицинской помощи. Убийцу приговорили к 14 годам заключения, он не испытывал раскаяния и говорил, что «Агнешка разрушила ему жизнь». У красавицы, убитой маньяком, осталась маленькая дочь.

Лайна Кеза, «Мисс Африка — 2010»





Победительница конкурса «Мисс Африка», которую называли второй Наоми Кэмпбелл и пророчили такой же успех, погибла от руки собственного сожителя и отца ее ребенка. Позже соседи рассказали, что он часто устраивал Лайне скандалы и сцены ревности, которые заканчивались рукоприкладством.

В какой-то момент девушке это надоело. Она решила окончательно разорвать с ним отношения и сообщила, что уходит. Уйти она не успела…





К сожалению, соседи слишком поздно вызвали полицию. Всю ночь они слышали ругань и громкие крики, но позвонили, только когда стало тихо, и они поняли, что «произошло что-то ужасное».

Полиция обнаружила сожителя Лайны с ножом в руке, тело Лайны лежало в ванне, а рядом стояла ее дочка, которая не могла сказать ни слова.

Александра Петрова, «Мисс Россия — 1996»





Когда Александру Петрову признали самой красивой девушкой России, ей было всего 16 лет. Уже через год она победила и в конкурсе «Мисс интернешнл». Перед девушкой открылись многие двери: например, ее позвали в Голливуд. На тот момент Саша еще была несовершеннолетней и вынуждена была отказаться от предложения.

Но интерес зарубежных модельных агентств заставил ее задуматься: она подала документы в институт на факультет иностранных языков. Только получить высшее образование она не успела.





На красавицу обратил внимание местный криминальный авторитет Константин Чувилин. Семья Александры впоследствии говорила, что, несмотря на свое прошлое, Константин относился к девушке очень трепетно. Тем не менее это не спасло ее от смерти. Чувилина «заказали», и убийца пришел в тот момент, когда Саша была рядом с ним. Девушку ранило рикошетом в голову, но по дороге в больницу она скончалась. Через несколько дней ей исполнилось бы 20 лет.

Мария Хосе Альварадо, «Мисс Гондурас — 2014»





Девятнадцатилетняя Мария Хосе выиграла национальный конкурс красоты и должна была представлять Гондурас на конкурсе «Мисс мира». Однако за несколько дней до вылета в Лондон девушка без вести пропала.

Это случилось после вечеринки по случаю дня рождения Плутарко Руиса — бойфренда сестры красавицы, Софии. Он и заявил о том, что девушки пропали, содействовал следствию, утешал родителей девушек…





Тем не менее ему не удалось сбить полицию с толку: они установили, что именно Плутарко виновен в пропаже Софии и Марии. Он признался в двойном убийстве и в том, что закопал тела девушек на берегу реки.

Софию он застрелил из ревности: ему показалось, что девушка слишком приветлива с его приятелем. Ну а Мария оказалась свидетельницей, которую нужно было устранить.

Из уважения к утрате семьи Гондурас отказался заменять Марию и пропустил конкурс.