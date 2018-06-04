​Власти Парижа эвакуировали два последних лагеря нелегальных мигрантов

Там находились около тысячи человек, сейчас полиция тщательно проверяет их документы.

За последние три года парижские чиновники провели уже три десятка таких акций. Приезжих переселяют во временные центры размещения. А тем временем французский Сенат обсуждает поправки в закон, которые ужесточат миграционное законодательство.