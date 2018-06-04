Визит в Беларусь министра иностранных дел Монголии продолжается

Сегодня продолжается визит в Беларусь министра иностранных дел Монголии. Дамдины Цогтбаатар приехал в Минск, чтобы обсудить пакет предложений. Для нашей страны это новый партнёр и в торговле, и на международной арене.

Это первый официальный визит в Минск монгольского министра за последние 15 лет. Среди ключевых вопросов – поставки карьерной и сельскохозяйственной техники. Улан-Батор активно развивает экономику. Перспективными стороны видят большое число проектов в различных отраслях.

Развитие отношений с Монголией может стать ещё одним каналом сотрудничества со странами Азии. Между Минском и Улан-Батором подписаны межправительственные соглашения о правовой помощи. Обсуждается вопрос открытия в Минске диппредставительства Монголии в следующем году. Накануне Дамдины Цогтбаатара принял и премьер-министр. Андрей Кобяков рассказал о возможностях Беларуси в создании совместных машиностроительных предприятий в Монголии. Рассматривается и возможность создания в стране молочного кластера. Белорусская сторона готова поделиться и современными технологиями по переработке, хранению и производству сельхозпродукции.