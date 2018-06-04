ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Визит в Беларусь министра иностранных дел Монголии продолжается

05.06.2018 08:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня продолжается визит в Беларусь министра иностранных дел Монголии. Дамдины Цогтбаатар приехал в Минск, чтобы обсудить пакет предложений. Для нашей страны это новый партнёр и в торговле, и на международной арене.

Это первый официальный визит в Минск монгольского министра за последние 15 лет. Среди ключевых вопросов – поставки карьерной и сельскохозяйственной техники. Улан-Батор активно развивает экономику. Перспективными стороны видят большое число проектов в различных отраслях.

Развитие отношений с Монголией может стать ещё одним каналом сотрудничества со странами Азии. Между Минском и Улан-Батором подписаны межправительственные соглашения о правовой помощи. Обсуждается вопрос открытия в Минске диппредставительства Монголии в следующем году. Накануне Дамдины Цогтбаатара принял и премьер-министр. Андрей Кобяков рассказал о возможностях Беларуси в создании совместных машиностроительных предприятий в Монголии. Рассматривается и возможность создания в стране молочного кластера. Белорусская сторона готова поделиться и современными технологиями по переработке, хранению и производству сельхозпродукции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня продолжается визит в Беларусь министра иностранных дел Монголии. Дамдины Цогтбаатар приехал в Минск, чтобы обсудить пакет предложений. Для нашей страны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Билл Клинтон отказался извиняться перед Моникой Левински
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Народны голас
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика