Выставка фотографий «советского» Могилева открывается 5 июня в музее этнографии областного центра. Идея масштабного проекта под названием «Горад, які быў» принадлежит могилевскому фотографу Александру Литину, который стал инициатором создания иллюстрированного альбома.

В состав альбома вошли снимки могилевских фотографов, сделанные в 70-е и 80-е годы прошлого века. В экспозиции же разместили самые колоритные кадры этого издания, которые являются не только напоминанием о прошлом города и его жителей, а и доказательством того, как коренным образом изменился Могилев за последние 30−40 лет.

Торжественное открытие выставки состоится в 17.00. Вход свободный.