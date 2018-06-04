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Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды

05.06.2018 — Разное | Народны голас  
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Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды

Самое масштабное ежегодное событие, посвященное охране природы, было учреждено Генеральной ассамблеей ООН   в 1972 году.

От окружающей среды зависит здоровье людей, экономическое процветание, качество жизни. Деятельность людей пагубно сказывается на живых организмах, растениях, ландшафтах, водоемах. Загрязняется почва, атмосфера, реки и моря, сокращаются популяции. Чтобы привлечь внимание правительств, социума, промышленных предприятий к актуальным проблемам экологии, создан международный праздник.

 
 
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> Самое масштабное ежегодное событие, посвященное охране природы, было учреждено Генеральной ассамблеей ООН   в 1972 году. От окружающей среды зависит здоровье...
 
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