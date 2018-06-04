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Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды
05.06.2018 — Разное | Народны голас
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Самое масштабное ежегодное событие, посвященное охране природы, было учреждено Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году.
От окружающей среды зависит здоровье людей, экономическое процветание, качество жизни. Деятельность людей пагубно сказывается на живых организмах, растениях, ландшафтах, водоемах. Загрязняется почва, атмосфера, реки и моря, сокращаются популяции. Чтобы привлечь внимание правительств, социума, промышленных предприятий к актуальным проблемам экологии, создан международный праздник.
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> Самое масштабное ежегодное событие, посвященное охране природы, было учреждено Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году. От окружающей среды зависит здоровье...
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