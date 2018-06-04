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Делегация Мурманской области посетит Минск
Делегация Мурманской области прибывает сегодня Минск.
В программе – посещение крупных промышленных предприятий. Кроме того, стороны обсудят возможность увеличения взаимных поставок, а также расширение перечня экспортируемой и импортируемой продукции, сотрудничество в гуманитарной сфере.
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Делегация Мурманской области прибывает сегодня Минск.
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