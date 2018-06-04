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Неудачные браки, потеря дочери и страх старости. Факты об иронии судьбы Барбары Брыльской
Барбара Брыльска, или ББ, как ее называли в Советском Союзе (по аналогии с французской иконой Бриджит Бардо), на постсоветском пространстве известна как Надя из самой новогодней комедии Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975). Сегодня актрисе — трудно поверить — исполняется 77 лет. Сегодня вспоминаем яркие вехи в биографии актрисы.
Не заметить невозможно
По словам Барбары, ее привлекательность — это наследство, которое досталось ей от родителей.
Малышка Бася родилась под Лодзью, в местечке Скотники, в 1941 г. Родители — слесарь и швея. Воспитывали дочек Басю и младшую Ядю, как и положено в провинциальной Польше, в католической строгости. Девочки, естественно, были застенчивыми, робкими и закомплексованными.
Надо отдать должное простым рабочим людям, маме и отцу Барбары, которые сумели рассмотреть в дочери творческую натуру и, заметив ее способности к рисованию, устроили Басю в художественный лицей.
Рисование — это не все: когда она выступила на самодеятельном концерте, сам пан директор лицея рекомендовал яркую и талантливую ученицу знакомому режиссеру, и в итоге 15-летняя Барбара впервые попала на экраны, снялась в эпизодической роли в фильме «Галоши счастья».
Бася воодушевлена, она усердно занимается в драмкружке и поступает в Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения.
Замуж — всегда по любви и всегда с первого взгляда
Влюблялась Барбара Брыльска не раз, но всегда внезапно, в первые мгновения знакомства. А как-то призналась в интервью: «Я всегда смотрела на красоту, а потом на все остальное: нет красоты — и мужчины нет»…
В 10 классе 17-летняя Бася поехала с классом в Краков на экскурсию. В поезде вышла в тамбур, увидела красавца — и пропала… Тогда 23-летний поклонник, математик-электронщик Ян Боровец, показался Басе таким взрослым. Он протянул красотке карточку с телефоном, но довольно скоро сам приехал в Лодзь и отыскал свою Басю.
Ян и Бася поженились. И сразу после свадьбы Ян потребовал от жены бросить занятия театром, а она послушалась! Хотя через год тайно вернулась к занятиям. Ян смирился, но потребовал, чтобы в титрах фильмов появлялась девичья фамилия — Брыльска. И это сыграло с ним злую шутку: когда к Барбаре пришла слава, Яна называли «пан Брыльский»…
Детей у пары не было, и не потому что не хотели. Позже, в новых отношениях и Ян, и Бася все же станут родителями.
На съемках картины «Фараон» режиссера Ежи Кавалеровича (после него к Барбаре пришла настоящая мировая слава) у актрисы вспыхнул роман с партнером по съемкам Ежи Зельником. Бася развелась и сразу вышла замуж. Но Ежи очень скоро нашел другую возлюбленную, и брак распался.
Положение обязывает не жениться
На съемках ленты «Белые волки» Барбара снова влюбилась, на этот раз в югославского актера Слободана Дмитриевича. Каждый день, проведенный без Слободана, Барбара писала ему письмо. Этот роман она называет самой сильной любовью жизни. Возможно, оттого что не получилось быть вместе с любимым, причем по абсолютно несовременной причине: Слободан не смог жениться на Басе из-за того, что его аристократическая семья не смогла допустить мезальянс.
Невестка-актриса? Разведенная? Из семьи каких-то польских работяг?
Пришлось расстаться.
Родись счастливой
Из глубокой депрессии Барбару вывели новые отношения. Болгар Людвиг Космаль, по профессии гинеколог, стал мужем и отцом ее детей — дочери и сына. По семейной традиции их назвали именами родителей: Барбара и Людвиг. К слову, сын у актрисы поздний, он появился, когда ей было 42 года.
Брак продлился 18 лет, но, увы, и он оказался не таким уж и крепким: измены, кутежи и скандалы, требование Людвигом развода. Барбара сдалась: сохранять отношения было нелепо.
Она позже говорила журналистам: «Женщин не предупреждают с младых лет, что мужчина совсем другое животное. Он все время проверяет, ищет того, не знаю чего, а женщина не понимает, что так будет, даже если он любит жену».
И тут новое испытание: 20-летняя дочка Басечка, любимая и уже успешная актриса и модель, гордость Барбары, разбилась в автокатастрофе (в 1993 году). За рулем был ее парень, неопытный водитель.
Барбара посетовала в одном из интервью, что эта ее беда для многих людей была из разряда шоу. На похоронах кто-то заметил, что юбка у Брыльской была выше колен: «на похороны дочери она пришла, открывая колени». Такие слова посторонних людей добавляли горечи.
Три года Барбара плакала по дочери каждый день и пила таблетки. Слишком тяжелая ноша, и Брыльска всерьез думала о самоубийстве… Из такого мрачного состояния ее вытащила необходимость заботиться о сыне-подростке.
Ирония как судьба
За свою карьеру Брыльска снялась более чем в 70 фильмах, и еще в 1972 г. была невероятно популярна после выхода в Польше фильма «Анатомия любви». В этой пикантной ленте, к слову, актрисе разрешил сниматься муж, а в особенно пикантных сценах партнер Барбары снимался в колготках — по требованию Брыльской! Поляки по несколько раз ходили на сеанс, чтобы получше все разглядеть. А вот советская цензура эротику стыдливо вырезала, не оправдав ожидания публики. Но эта роль привела Барбару к следующей.
Эльдар Рязанов искал исполнительницу главной роли Нади для «Ирония судьбы» (1975). Режиссер, который всегда заранее видел героев в определенных актерах, был в растерянности. Надо было найти такую женщину, ради которой мужчина (герой ленты) послал бы к черту всю свою прежнюю жизнь. Просто красоты здесь было недостаточно.
Посмотрев «Анатомию», Рязанов позвал актрису на пробы, а когда Брыльска приехала, то заявила, что она тут «сниматься, а не пробоваться». Пришлось уладить многое, чтобы Барбара (иностранка!) стала Надей. А ведь на эту роль чуть было не взяли Алису Фрейндлих! Хриплый голос Брыльской и ее речь с польским акцентом в ленте не слышна. Переозвучание сделало свое дело: мелодичный голос (Пугачевой и Талызиной) плюс смутное узнавание зрителем женщины «неотсюда» создали образ самой мечты.
Интересно, что ни Андрей Мягков (Женя Лукашин по роли), ни Юрий Яковлев (Ипполит) совсем не показались привлекательными для Барбары Брыльской. Она призналась в одном из интервью, как сложно ей дался поцелуй на съемочной площадке: «Не люблю целоваться с чужими мужчинами, хоть понимаю, что в нашей профессии надо играть разные вещи… Надо ведь что-то сохранить и для частной жизни».
За роль в этой ленте Барбара Брыльска получила Государственную премию СССР — первая иностранка с такой наградой. Зато в Польше такую «заслугу» не оценили — стало меньше ролей, некоторые коллеги отвернулись…
Старость — это свинство
По мнению Брыльской, красота — это счастье, за которое приходится дорого платить. Некрасивые женщины знают, что счастье в ином, они свыкаются с собой, а мужья привыкают к ним любым, считает Барбара. Но она-то так привыкла, что в молодости мужчина сворачивали себе шеи, оглядываясь на нее на улице! Теперь ей этого очень не хватает.
Барбара не стыдится рассказывать о своей жизни, в которой печали не меньше радостей: «Пусть зрители знают меня такой, какая я есть. У них своих бед хватает, но если они узнают, что и мне порой живется несладко, может, им от этого станет легче».
Что касается возраста, Барбара с удовольствием цитирует свою 90-летнюю маму: «Старость — трагедия и большое свинство». Но последние фото актрисы доказывают, что старость бывает очень красивой. С днем рождения, Барбара!
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На нее хотели быть похожи все женщины Советского Союза. Была ли она счастлива?
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