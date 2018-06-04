Неудачные браки, потеря дочери и страх старости. Факты об иронии судьбы Барбары Брыльской

Барбара Брыльска, или ББ, как ее называли в Советском Союзе (по аналогии с французской иконой Бриджит Бардо), на постсоветском пространстве известна как Надя из самой новогодней комедии Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975). Сегодня актрисе — трудно поверить — исполняется 77 лет. Сегодня вспоминаем яркие вехи в биографии актрисы.





Не заметить невозможно

По словам Барбары, ее привлекательность — это наследство, которое досталось ей от родителей.

Малышка Бася родилась под Лодзью, в местечке Скотники, в 1941 г. Родители — слесарь и швея. Воспитывали дочек Басю и младшую Ядю, как и положено в провинциальной Польше, в католической строгости. Девочки, естественно, были застенчивыми, робкими и закомплексованными.

Надо отдать должное простым рабочим людям, маме и отцу Барбары, которые сумели рассмотреть в дочери творческую натуру и, заметив ее способности к рисованию, устроили Басю в художественный лицей.

Рисование — это не все: когда она выступила на самодеятельном концерте, сам пан директор лицея рекомендовал яркую и талантливую ученицу знакомому режиссеру, и в итоге 15-летняя Барбара впервые попала на экраны, снялась в эпизодической роли в фильме «Галоши счастья».

Бася воодушевлена, она усердно занимается в драмкружке и поступает в Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения.



Непривычный для зрителей образ: Барбара — брюнетка

Замуж — всегда по любви и всегда с первого взгляда

Влюблялась Барбара Брыльска не раз, но всегда внезапно, в первые мгновения знакомства. А как-то призналась в интервью: «Я всегда смотрела на красоту, а потом на все остальное: нет красоты — и мужчины нет»…

В 10 классе 17-летняя Бася поехала с классом в Краков на экскурсию. В поезде вышла в тамбур, увидела красавца — и пропала… Тогда 23-летний поклонник, математик-электронщик Ян Боровец, показался Басе таким взрослым. Он протянул красотке карточку с телефоном, но довольно скоро сам приехал в Лодзь и отыскал свою Басю.

Ян и Бася поженились. И сразу после свадьбы Ян потребовал от жены бросить занятия театром, а она послушалась! Хотя через год тайно вернулась к занятиям. Ян смирился, но потребовал, чтобы в титрах фильмов появлялась девичья фамилия — Брыльска. И это сыграло с ним злую шутку: когда к Барбаре пришла слава, Яна называли «пан Брыльский»…





Детей у пары не было, и не потому что не хотели. Позже, в новых отношениях и Ян, и Бася все же станут родителями.

На съемках картины «Фараон» режиссера Ежи Кавалеровича (после него к Барбаре пришла настоящая мировая слава) у актрисы вспыхнул роман с партнером по съемкам Ежи Зельником. Бася развелась и сразу вышла замуж. Но Ежи очень скоро нашел другую возлюбленную, и брак распался.







Барбара и Ежи были очень красивой парой

Положение обязывает не жениться

На съемках ленты «Белые волки» Барбара снова влюбилась, на этот раз в югославского актера Слободана Дмитриевича. Каждый день, проведенный без Слободана, Барбара писала ему письмо. Этот роман она называет самой сильной любовью жизни. Возможно, оттого что не получилось быть вместе с любимым, причем по абсолютно несовременной причине: Слободан не смог жениться на Басе из-за того, что его аристократическая семья не смогла допустить мезальянс.

Невестка-актриса? Разведенная? Из семьи каких-то польских работяг?

Пришлось расстаться.





Родись счастливой

Из глубокой депрессии Барбару вывели новые отношения. Болгар Людвиг Космаль, по профессии гинеколог, стал мужем и отцом ее детей — дочери и сына. По семейной традиции их назвали именами родителей: Барбара и Людвиг. К слову, сын у актрисы поздний, он появился, когда ей было 42 года.





Брак продлился 18 лет, но, увы, и он оказался не таким уж и крепким: измены, кутежи и скандалы, требование Людвигом развода. Барбара сдалась: сохранять отношения было нелепо.

Она позже говорила журналистам: «Женщин не предупреждают с младых лет, что мужчина совсем другое животное. Он все время проверяет, ищет того, не знаю чего, а женщина не понимает, что так будет, даже если он любит жену».

И тут новое испытание: 20-летняя дочка Басечка, любимая и уже успешная актриса и модель, гордость Барбары, разбилась в автокатастрофе (в 1993 году). За рулем был ее парень, неопытный водитель.



Дочь Барбары на самом деле была удивительной красавицей. Ее сравнивали и с Моникой Беллуччи, и с Синди Кроуфорд

Барбара посетовала в одном из интервью, что эта ее беда для многих людей была из разряда шоу. На похоронах кто-то заметил, что юбка у Брыльской была выше колен: «на похороны дочери она пришла, открывая колени». Такие слова посторонних людей добавляли горечи.





Три года Барбара плакала по дочери каждый день и пила таблетки. Слишком тяжелая ноша, и Брыльска всерьез думала о самоубийстве… Из такого мрачного состояния ее вытащила необходимость заботиться о сыне-подростке.

Ирония как судьба

За свою карьеру Брыльска снялась более чем в 70 фильмах, и еще в 1972 г. была невероятно популярна после выхода в Польше фильма «Анатомия любви». В этой пикантной ленте, к слову, актрисе разрешил сниматься муж, а в особенно пикантных сценах партнер Барбары снимался в колготках — по требованию Брыльской! Поляки по несколько раз ходили на сеанс, чтобы получше все разглядеть. А вот советская цензура эротику стыдливо вырезала, не оправдав ожидания публики. Но эта роль привела Барбару к следующей.





Эльдар Рязанов искал исполнительницу главной роли Нади для «Ирония судьбы» (1975). Режиссер, который всегда заранее видел героев в определенных актерах, был в растерянности. Надо было найти такую женщину, ради которой мужчина (герой ленты) послал бы к черту всю свою прежнюю жизнь. Просто красоты здесь было недостаточно.

Посмотрев «Анатомию», Рязанов позвал актрису на пробы, а когда Брыльска приехала, то заявила, что она тут «сниматься, а не пробоваться». Пришлось уладить многое, чтобы Барбара (иностранка!) стала Надей. А ведь на эту роль чуть было не взяли Алису Фрейндлих! Хриплый голос Брыльской и ее речь с польским акцентом в ленте не слышна. Переозвучание сделало свое дело: мелодичный голос (Пугачевой и Талызиной) плюс смутное узнавание зрителем женщины «неотсюда» создали образ самой мечты.



«Надя» в продолжении «Иронии Судьбы»

Интересно, что ни Андрей Мягков (Женя Лукашин по роли), ни Юрий Яковлев (Ипполит) совсем не показались привлекательными для Барбары Брыльской. Она призналась в одном из интервью, как сложно ей дался поцелуй на съемочной площадке: «Не люблю целоваться с чужими мужчинами, хоть понимаю, что в нашей профессии надо играть разные вещи… Надо ведь что-то сохранить и для частной жизни».

За роль в этой ленте Барбара Брыльска получила Государственную премию СССР — первая иностранка с такой наградой. Зато в Польше такую «заслугу» не оценили — стало меньше ролей, некоторые коллеги отвернулись…

Старость — это свинство

По мнению Брыльской, красота — это счастье, за которое приходится дорого платить. Некрасивые женщины знают, что счастье в ином, они свыкаются с собой, а мужья привыкают к ним любым, считает Барбара. Но она-то так привыкла, что в молодости мужчина сворачивали себе шеи, оглядываясь на нее на улице! Теперь ей этого очень не хватает.





Барбара не стыдится рассказывать о своей жизни, в которой печали не меньше радостей: «Пусть зрители знают меня такой, какая я есть. У них своих бед хватает, но если они узнают, что и мне порой живется несладко, может, им от этого станет легче».

Что касается возраста, Барбара с удовольствием цитирует свою 90-летнюю маму: «Старость — трагедия и большое свинство». Но последние фото актрисы доказывают, что старость бывает очень красивой. С днем рождения, Барбара!