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Конкурс мастеров деревянной монументальной скульптуры стартует в Любани
Каждый участник в течение десяти дней должен изготовить экспонат, используя разные технологические приёмы обработки древесины.
Тематика довольно широкая: от образов местных сказок до портретов знаменитых земляков.
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Каждый участник в течение десяти дней должен изготовить экспонат, используя разные технологические приёмы обработки древесины.
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