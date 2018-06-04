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Белорусские шеф-повары приняли участие в крупнейшем Международном гастрономическом фестивале во Франции
Фестиваль прошёл в городе Мужене.
Этот город называют неформальной мировой кулинарной столицей. Там любили бывать многие деятели мировой культуры: Пабло Пикассо, Чарли Чаплин, Кристиан Диор и многие другие. Как отметил посол Беларуси во Франции Павел Латушко, исторически белорусская кухня связана с гастрономическими традициями Европы. Но при этом мы сохранили самобытность и национальные особенности, что создаёт дополнительные возможности для привлечения туристов и в нашу страну.
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Белорусские шеф-повары приняли участие в крупнейшем Международном гастрономическом фестивале во Франции
Фестиваль прошёл в городе Мужене.
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