Белорусские шеф-повары приняли участие в крупнейшем Международном гастрономическом фестивале во Франции

Фестиваль прошёл в городе Мужене.

Этот город называют неформальной мировой кулинарной столицей. Там любили бывать многие деятели мировой культуры: Пабло Пикассо, Чарли Чаплин, Кристиан Диор и многие другие. Как отметил посол Беларуси во Франции Павел Латушко, исторически белорусская кухня связана с гастрономическими традициями Европы. Но при этом мы сохранили самобытность и национальные особенности, что создаёт дополнительные возможности для привлечения туристов и в нашу страну.