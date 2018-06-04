20 тысяч человек пострадали из-за проливных дождей в Китае

В нескольких частях Гуанси-Чжуанского автономного района прошли сильные дожди. Из-за них пострадали десятки тысяч человек и погиб урожай на территории 520 гектаров.

Многие были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в более безопасное место. Сообщается, что финансовый урон, нанесённый непогодой, измеряется 1,2 миллионами долларов.

Прогнозы неутешительные: ливни продолжатся в регионе ещё несколько дней.