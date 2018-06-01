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Борщевик Сосновского — растение опасное

05.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Борщевик Сосновского — растение опасноеБорщевик Сосновского — очень крупное (до 3 метров в высоту), многолетнее растение. Стебель бороздчато-ребристый, несет очень крупные тройчато- или перисто-рассеченные листья обычно желтовато-зеленого цвета. Корень толщиной с руку уходит под землю до 2 м. Причем от одного корня произрастают несколько побегов. А это означает, что если вы выведите борщевик у себя на участке, но у соседа он будет расти буйным цветом, то каждый сезон соседские растения будут проползать корнями на вашу территорию в попытке произрасти там и залетать семенами.

В настоящее время остро стоит вопрос борьбы с распространением такого «злостного» растения, как борщевик Сосновского. На территории Шарковщинского района выявлено 26 мест произрастания борщевика Сосновского на землях 9 природопользователей. Общая площадь произрастания составляет более 4 га. Наибольшие площади произрастания выявлены на землях КУПСХП «Городец» и Лужковского сельского Совета.

Распространение чужеродных видов признано главной угрозой аборигенным растениям, местообитаниям и экосистемам, а вслед за ними — производству продуктов питания и здоровью людей. Наиболее часто территориями произрастания борщевика являются пустоши, залежи, обочины дорог, берега водоемов, лесные поляны и т.п., в то время как земли, возделанные под сады или поля со злаками, не являются привлекательными для данного вида. В целом, гигантские борщевики предпочитают солнечные места, мало используемые человеком, с влажной плодородной почвой. Для борьбы с борщевиками существуют различные методы: ручное или механическое уничтожение, кошение, выпас скота, использование гербицидов, пропашка и засев травосмесями или лесными культурами.

Помимо экологических проблем, гигантские борщевики представляют серьезную угрозу здоровью человека. Растение выделяет прозрачный водянистый сок, который содержит фотосенсибилизирующие соединения вещества, которые сильно повышают чувствительность организма к свету (фуранокумарины). При попадании на человеческую кожу и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги. Содержание фуранокумаринов в разных частях растений различно, наиболее высоким содержанием характеризуются семена и корни борщевиков, в листьях и черешках их значительно (в 5-10 раз) меньше. Реакция зависит и от чувствительности кожи, однако контактов с растением следует избегать в любом случае. Фототоксическая реакция может активизироваться под действием ультрафиолета уже через 15 минут, при этом чувствительность кожи максимальна через 30—120 минут после контакта с растением. К тому же некоторые фуранокумарины являются канцерогенными (могут служить причиной возникновения рака) и тератогенными (вызывают уродства). Даже если контакт с соком или растением произошел в темное время суток, то при облучении кожи естественным светом на следующий день проявляются те же клинические симптомы, как и при поражении кожи днем с одновременным облучением.

Через 24 часа кожа краснеет (эритрема), под ней появляется большое скопление жидкости, затем в течение трех суток идет воспалительная реакция с образованием пузырей. Приблизительно через неделю на пораженных участках появляется гиперпигментация (необычное потемнение кожи), которое сохраняется в течение нескольких месяцев.

Если образовавшиеся пузыри не вскрывать, то они держатся 2—3 недели, затем постепенно рассасываются, оставляя бурые пятна. При попадании инфекции пузыри превращаются в гнойники с последующим образованием долго не заживающих ран.

Степень поражения соком борщевика прямо пропорциональна длительности контакта с растением и последующего солнечного облучения. Пораженные участки кожи могут быть чувствительны к ультрафиолету в течение многих лет. Влага (например, пот) и тепло могут усиливать кожную реакцию.

В случае попадания сока на кожу необходимо как можно быстрее промыть пораженный участок водой с мылом и затем не допускать попадания на него солнца в течение 48 часов. Для наиболее чувствительных участков кожи в течение последующих месяцев рекомендуется использовать крем от загара. Если сок попал в глаза, их нужно промыть водой и носить солнцезащитные очки. Не медлите обратиться за советом к врачу, особенно в случае интенсивного контакта с соком растения.

П. УСТИНОВ,

главный специалист Шарковщинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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