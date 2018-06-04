Сто спасенных жизней. Как художница и молодая мама на 15 сотках создала рай для 16 собак… и одной свиньи

Семья художницы Александры Конофальской — это муж Николай, сын Ян… А еще 16 собак, пять черепах и свинка с поэтичным характером и именем Мара.

О том, как так получилось, Саша рассказывает смеясь. Одной рукой укачивает малыша, другой — чешет за ухом собаку Ладу, которая хочет, чтобы ее пожалели. Ладу обидела кошка (или Лада обидела кошку — тут уже ничего не докажешь).





— Всех собак, кроме первых двух, мы брали не для себя, а чтобы найти для них новый дом. И в большинстве случаев у нас это получилось. Недавно пробовала подсчитать — оказалось, что мы пристроили в добрые руки около ста животных… Ну, а всего 16 осталось у нас. (Смеется.)

Саша помнит истории появления всех своих собак, и каждая из них потянет на полнометражку — иногда драму, иногда трагикомедию. Но, на самом деле, нет смысла их пересказывать — все они про одно: предательство.

Кого-то выставил за дверь собственный хозяин-алкоголик. Кому-то подписали смертный приговор, сдав в пункт усыпления на Гурского. Кого-то выбросили из машины в мороз на заправке. А кто-то уже родился бездомным и никому не нужным от такой же бездомной и никому не нужной мамы, продолжая поколение псов, жизнь которых внезапно обрывает отстрел или не снизивший скорость автомобиль.





— Пока мы жили на съемной квартире, позволить себе больше четырех собак не могли… Да и не планировали пополнение, — вспоминает Саша. — Но не тут-то было. Когда мы переехали в свой дом, первой нас встретила новая собака, которая уже жила на нашем участке. Поджидала. (Смеется.)

Нельзя сказать, чтобы Саша не пыталась периодически пристроить кого-то из своего шестнадцатиголового прайда. Но собаки снова и снова к ней возвращались:

— Ну какие могут быть причины для возврата собаки? Что-то погрызла, громко тявкнула, не дотерпела до выгула… Одну собаку мне вернули через год. Все это время ее уже бывшие хозяева жили на даче, и там собака их устраивала. А в квартире оказалось, что собака может скучать, ее надо выгуливать. И да: она не какает радугой. (Улыбается.)

Хотя, честно говоря, мне кажется, некоторые собаки сами сделали все возможное, чтобы вернуться к нам. Они уже стали одной семьей.





К веселым безумствам своей стаи Саша относится философски:

— Я свято верила в то, что все собаки — самые умные существа на свете… Но Гай меня переубедил. Все собаки, как и люди, — разные. Вот и у нас в семье не без дурачка. (Смеется.)

Что смог бы сделать Гай? Ну, наверное, прыгнуть в обрыв за куриной косточкой.

Чаще всего он работает в паре со своим братом Цезарем. Мы с мужем шутим: «Наверное, у них есть третий брат — невидимый нам Юлий, который и творит все эти безобразия, а наши мальчики ни в чем не виноваты».



Тот самый Гай



И его подельник Цезарь!

Из последнего: я приготовила 60 бонбоньерок для «Праздника собак» (раз в год на 15 сотках Сашиного участка собирается больше 50 псов, но об этом мы расскажем потом. — Прим. редакции). Завернула собачьи бисквитики в красивую упаковку, перевязала ленточками… И отвлеклась всего на пару минут.

Но Гаю и Цезарю их хватило, чтобы уничтожить 60 печенек… Только бумажки на полу валялись, а крошки, которые остались, быстро доела Мара. (Смеется.)

Это как в том детском стишке:

— Кто съел пирог?

— Мы не ели.

То есть мы съели,

Но не хотели.

Это все птицы.

Они прилетели

И если б не мы,

Они бы все съели!

К внимательности, порядку и способности легко расставаться с материальным Сашу и ее мужа усердно приучают не только собаки, но и, конечно, свинка Мара:





— Мара намного умнее собак и может достать сама все, что ей надо, — рассказывает Саша. — Поэтому у нас все тумбочки на магнитных замках… Впрочем, замки ей тоже удается открывать. И надо отдать Маре должное: тогда она щедро делится со всеми! (Смеется.)

Имя у Мары не случайное: такая вот у Саши была мечта… И сбылась она неожиданно:

— Я всегда знала, что свинки очень умные: ученые ставят их в один ряд с дельфинами и обезьянами. И я понимала, что это такие же друзья человека, как и собаки, разве что превосходят их по интеллекту.

Но мечта завести свою свинью появилась, когда я прочла историю свинки Эстер: парочка из Канады завела ее как мини-пига… Ну, а выросла она свинья свиньей — около 300 кг. Несмотря на это, хозяева от Эстер не отказались.

Глядя на фотографии — как они уживаются вместе, как играют и дружат, — я подумала, что когда уйду на пенсию, обязательно заведу себе свинью. Не декоративную, конечно, а ту, которую люди хотят пустить на мясо.





До пенсии ждать не пришлось. Однажды Саша расписывала стены в ветеринарной клинике — в благодарность за помощь, которую здесь не раз оказывали ее питомцам. Пока работала, разговорилась с ветеринаром и в шутку призналась: «Собаки собаками, но моя настоящая мечта — своя свинка». Оказалось, что у знакомых ветеринара свинка есть — самая слабенькая в помете, в три раза меньше других поросят. Конечно, ее бы отправили на убой раньше других.

— Я старалась держать себя в руках, — улыбается Саша. — Хотя Мара была ужасно милая — размером с кролика. Прежде чем принять решение, я изучила всю доступную информацию о содержании свиней, о прививках и стерилизации — понятно, что разводить свиней мы не собирались… Решила: а, была не была, берем!

Саша, как в тех рекламных роликах с экстремальными трюками, предупреждает: не пытайтесь повторить ее опыт в домашних условиях.



Такой Мара приехала в новый дом

— Как бы мило мы с Марой ни выглядели со стороны, я не призываю всех заводить свиней в качестве домашнего питомца. Как минимум для этого нужен свой дом, большой участок и огромная ответственность за принятое решение.

Конечно, бывает непросто: Мара, как все свинки, обожает валяться в грязи, рыть траншеи, деловито снимать с веревки белье, чтобы утащить его в свое логово и там с ним расправиться. (Смеется.) Мы ее за это Марой Потрошковой называем.

Но с другой стороны, она умница. Все понимает с полуслова, выполняет любые команды (причем усваивает их в два раза быстрее собак). Когда была маленькая, ходила строго в лоток, а теперь в специально отведенное для этого место на улице. Обучить ее можно всему, что угодно. Видела в Сети, что свинок учат играть в компьютерные игры — и они справляются. А еще свиньи без проблем выполняют собачье аджилити (спорт для собак с полосами препятствий) — мозги у них прекрасно работают.





Саша волновалась, как собаки поладят с таким необычным новым питомцем. Но Мара быстро расставила все по своим местам, дав понять: командовать парадом будет она.

— Мару нам привезли в мешке… Мы выпустили ее посреди комнаты и стали запускать собак по одной. Когда все были в сборе, Мара внимательно их осмотрела, а потом так громко хрюкнула, что собаки бросились в разные стороны. И, видимо, сразу прониклись уважением, потому что Мара стала главной в иерархии.

Если Мара хочет занять диван — они беспрекословно уступают ей место. В лучшем случае прилягут рядом, если она позволит. Никогда на нее не лают, предпочитают пропускать вперед и не приставать, если Мара не в настроении.



Главная владелица дивана Мара…



Иногда она разрешает собакам прилечь рядом…

Конечно, Мара рулит, потому что она умней. Зато собаки преданней: для них важнее всего желание человека, а в приоритетах свинки на первом, втором и третьем месте ее собственные интересы. (Улыбается.)

Если верить в то, что смех продлевает жизнь, Мара уже сделала своих хозяев долгожителями:

— Она очень смешная, — рассказывает Саша. — Сидишь ешь — Мара подходит, заглядывает глаза и показательно плюхается на попу. Это значит, что она выполнила команду «сидеть» и теперь ждет угощения.

Или вот сейчас, в жару, она сама приходит в душ — садится в душевой кабине и угрюмо ждет, когда на нее польется вода. Ничего, естественно, не происходит. Тогда Мара выглядывает из кабинки и выразительно смотрит на тебя. Включаешь воду — и она балдеет под холодным душиком. Мара вообще кайфолов и знает толк в жизни — никто не умеет балдеть так, как она. (Смеется.)





По отношению к своим хозяевам Мара никогда не ведет себя по-свински: она узнает их, виляет хвостом и, похрюкивая, бежит на кличку. А вот новых людей она опасается. Правда, если они сами ее боятся — чувствует это и начинает пугать специально. Ну такое вот у нее чувство юмора.

— Свинка, как и собака, хочет, чтобы ее любили, жалели и заботились о ней. Правда, выпрашивать ласку и подлизываться не будет, — рассказывает Саша. — Но никогда не откажется от того, чтобы ей почесали пузо: при каждой удобной возможности блаженно закатывает глаза и падает на бок.





Когда знакомые Саши узнали, что она ждет ребенка, со всех сторон посыпались вопросы: «А куда ты теперь денешь животных?». Стереотип о том, что животных заводят от скуки только те, у кого пока нет детей, Саша сразу же опровергла:

— Я не приравниваю животных к детям, но я не понимаю, почему одно исключает другое, — рассуждает Саша. — И когда меня спрашивали «а куда ты отдашь животных, когда родится сын?», я не понимала, как в принципе мог возникнуть такой вопрос. Куда я отдам своих собак? Серьезно? Если взял ответственность за чью-то жизнь, будь она жизнью собаки или свинки, — будь добр, неси ее.

Я не призываю заводить 16 собак. Даже одну не заводите, если не умеете любить.

Но если уже заставили животное вам поверить, оставайтесь людьми. У меня в жизни было всякое: проблемные собаки, послеродовые гормоны, просто моменты бесконечной усталости, когда кажется, что банально не хватит физических сил… Но вся моя банда по-прежнему в сборе. (Улыбается.)





Саша вспоминает: она впервые почувствовала малыша, когда любимая собака Джесси положила ей голову на живот. Янка метко дал пяткой прямо Джесси в подбородок.

А еще всю беременность Саши рядом с ней были аисты: они слетались на участок целыми семьями — ни до, ни после рождения ребенка это не повторилось.

— Это здорово: растить ребенка на природе, — делится Саша. — Лучшее раннее развитие — погулять с ним по лесу или в поле, а не отвезти в детский центр, где он будет сутками складывать кубики на пыльном ковре.

Саша признается, что животные подготовили ее к материнству. Несмотря на то, что первый раз становиться мамой было страшно, она знала, что у нее хватит сил, выдержки и ответственности. Потому что уже есть этот навык — находить выход из любой ситуации и привычка не сдаваться.

Пока что Янка живет на втором этаже, а животные — на первом. Но, конечно, они знакомы и отлично ладят между собой:





— Янка скучает по собакам, если мы выезжаем в город, узнает их на фотографиях и совсем не боится собачьего лая. Ему очень нравится проводить рукой по собачьей шерсти, а собаки терпят, даже если он по неловкости случайно потянет их за ухо.

Как и в случае с Марой, я сразу им объяснила: это мое, нельзя обижать, надо принять как своего. И они меня поняли.

С Марой сын тоже знаком: при виде свиньи он даже не удивляется, ведь Янка не может знать, что свинка в доме — это что-то особенное. Для него Мара — норма, часть нашей семьи. И я уже предвкушаю, как он будет рассказывать в детском садике: «У меня дома много-много собачек и свинка на диване спит». А воспитательница будет думать, какой Янка сказочник. (Смеется.)



Рисунок Саши Конофальской и девиз семьи: «Мы любим свинок живыми!»

Саша отмечает, что благодаря животным в доме она контролирует ситуацию в два раза лучше, чем любая другая мама:

— Без собак я бы, может, и расслабилась. А так все время следишь, где ребенок и чем он занимается, не поленишься лишний раз перемыть пол… и не забудешь вовремя протравить глистов. (Смеется.) А ведь они могут быть у всех детей, независимо от наличия животных в доме.

Конечно, это огромный труд. Можно каждый день вызывать клининговую компанию, а еще убирать до прихода специалиста, чтоб стыдно не было… Но все решаемо!

Пока мы не столкнулись ни с одной проблемой, которую не удалось преодолеть. Многие пугают аллергией, а я говорю: будет аллергия — будем разбираться. Сегодня аллергологи все чаще говорят о том, что организм куда проще адаптируется к аллергену, сталкиваясь с ним, чем когда он находится в полной изоляции от любых раздражителей. Живет ребенок с собаками? Здоровее будет.



Саша выезжает с сыном и на рабочие мероприятия

Саша уверена, что для многих в белорусском обществе это неприемлемо только по одной причине: люди не видят позитивных примеров. Вот и в деревне, куда они переехали, к ним поначалу отнеслись настороженно:

— Когда мы приехали с 4 собаками, у соседей сразу появились нехорошие подозрения. (Смеется.) А теперь — 16 и 16, ну и ладно.





Дело в том, что мы сами сделали все возможное для того, чтобы к нам не было претензий. Было дело: в самом начале, когда мы еще не успели достроить ограду, собакам удалось выбежать… И они подушили соседских кур.

Мы сами пошли с повинной и предложили компенсировать потери в полном объеме. Извинились и объяснили: мы готовы отвечать за все, что делают наши питомцы… Что могу сказать: теперь мы эксперты по вопросам закупки лучших кур в Минской области. (Смеется.)

Ну, а после того как достроили забор — все проблемы вообще решились… Правда, муж до сих пор помнит, как один из соседей пытался стрелять по нашим собакам. Примечательно, что прямо в этот момент по телевизору шла передача о жестоком обращении с животными… Слава Богу, в собаку он не попал.

На вопрос, как удалось пережить этот стрессовый период и не стать врагами со своими соседями, Саша отвечает:

— Этому дзену нас научили собаки. Ты учишься договариваться, решать любые проблемы без истерик и вообще не обращать внимания на всякую ерунду. У тебя появляются совершенно другие ценности — нематериальные.





Для тех, кто разделяет ее ценности и когда-либо помог ее собакам, Саша раз в год проводит «Праздник собак». Все делается своими силами — без какой-либо спонсорской помощи. Саша признается, что в этом году, с малышом на руках, подготовка далась особенно трудно, но от такой доброй традиции отказываться нельзя:

— Празднику уже шесть лет. Поначалу я, честно признаюсь, решила его провести, чтобы проверить, как там мои пристроенные животные — всех собрать в одном месте и увидеть воочию. (Смеется.)

А потом эта идея переросла во что-то гораздо большее. Сначала появился логотип — он, кстати, у меня на руке (у Саши на запястье вытатуирована собачья лапка. — Прим. редакции), после решили делать тематические праздники, а потом появились и свои традиции. Например, для всех приглашенных мы делаем мини-фотосессию. За эти шесть лет у многих появились новые питомцы, родились дети, и по нашим фото можно отследить историю семьи.



На празднике свою порцию радости получают не только люди…



Но и собаки!

Почти все для праздника делается своими руками и с определенной идеей: меню у нас по большей части вегетарианское, подарки для хозяев и питомцев — из экоматериалов. Когда люди приезжают к нам на праздник или смотрят видео, которые мы выкладываем после него, реакция одна и та же: «Саша, не верится, что это возможно в Беларуси». Ну, а почему нет? Ведь мы сами определяем, какой может быть Беларусь.



Газета «для своих», которую ребята издают к празднику

Саша отмечает, что каждый год к ней присоединяются творческие волонтеры — фотографы, операторы, ведущие, — которые помогают проводить праздник. Работать за оплату отказываются — только добровольно. Все ради общей цели: сделать так, чтобы и другие люди не боялись совершить свой мини-подвиг: спасти хотя бы одну жизнь.

— Наверное, именно поэтому у праздника такая добрая, домашняя энергетика, которую мне хочется сохранить, — рассуждает Саша. — Парадокс: на празднике собирается больше 50 собак, но за все шесть лет у них не возникло ни одного конфликта. Это подтверждает мое убеждение: собаки полностью считывают настроение своего хозяина. На нашем празднике люди спокойны и расслаблены, они радуются и много смеются. Вот и собаки тоже: не рычат и не кусаются. Бегают по территории, играют друг с другом или лежат в ногах у хозяина — охраняют своего человека.

Масштабировать праздник, делать его на коммерческой основе Саша не хочет по двум причинам:

— Давайте честно: это не пивной фестиваль, не праздник еды, не опен-эйр с музыкантами. Целевая аудитория этого мероприятия — люди, которые очень любят животных. А их, к сожалению, меньше, чем фанатов фастфуда и пива.

К тому же я боюсь, что если на этот праздник попадут случайные люди, они приведут с собой животных, которые потом останутся у меня…

Опасения Саши небеспочвенны: пару раз ей уже подбрасывали животных. «Спасибо, что не каждый день», — шутит девушка.

Мало кто понимает, сколько ресурсов — временных, финансовых, физических — Саша вкладывает в то, что у нее есть. При этом девушка продолжает работать:

— Мне повезло еще 10 лет назад найти то, чем я сегодня и занимаюсь — пескографию. Это направление имеет спрос, да и Коля (муж. — Прим. редакции) — востребованный фотограф.

Да, мы везунчики, и кто-то скажет: «Ну конечно, эти могут себе позволить жить за городом и заводить 16 собак». Но давайте посмотрим на это с другой стороны: а может, мы сами нашли такую работу и так устроили свою жизнь, чтобы быть свободными и делать то, что мы считаем важным?

Кроме того, все фрилансеры поймут: когда ты работаешь сам на себя, тебе нельзя расслабиться ни на минуту. Ты всегда ищешь новые заказы, самосовершенствуешься, чтобы люди хотели с тобой работать, и не можешь себе позволить упадок сил или больничный, потому что не сидишь на окладе. Вот и у меня нет как такового декрета: ни дня во время беременности я не сидела на месте.



Саша в процессе создания картины из песка

Саша верит: все в мире взаимосвязано. И уверена, что возможность заниматься любимым делом и зарабатывать этим деньги дана им с мужем не просто так:

— Если ты отдаешь что-то этому миру — он возвращает тебе сполна. Я столько раз в этом убеждалась…

Как-то раз мы подобрали маленькую собачку: ситуация была критическая, держать ее было просто негде, я переживала… А новый хозяин взял и нашелся в тот же день! И этот же мужчина, в прошлом прекрасный агроном, посадил на нашем участке потрясающий сад.

Собаки познакомили нас с совершенно чужими раньше людьми — а теперь мы так близки, что крестим детей друг друга. И когда у меня родился малыш, я почувствовала, как меня выносит из любых страхов и переживаний огромная волна поддержки и добра. Отдавали одежду, обувь, коляски, игрушки. Я спрашивала: «Что я за это должна?». Отвечали: «Ничего не должна, ты уже всем помогла».





В тот момент мне показалось, что я чувствую карму в действии. (Улыбается.)

Конечно, не все понимают то, чем занимаются Саша и ее муж:

— Когда говоришь про 16 собак — реакция поначалу нормальная: «А, заводчица»… То есть если это ради денег — то все в порядке, пусть хоть сто собак у тебя будут жить, и неважно, в каких условиях.

То же и со свиньей — если ты собираешься ее съесть, ты нормальный человек. А если шуточка «когда на шашлык ее пустите?» для тебя неактуальна — с тобой что-то не так. Животное нужно употребить в пищу или на нем заработать, третьего не дано.

А тут ведь не зарабатываешь — только тратишь. Да, тратим: и на еду, и на ветеринаров, и на ремонт погрызенного и разгромленного.

Какая отдача? Очень простая: ощущение абсолютного счастья. Для меня эта жизнь — рай земной.

Для кого-то дом — это идеальный порядок, итальянская плитка и высаженные рядком туи. (Смеется.) А мой дом — это моя семья, частью которой стали и эти хвосты.

Каждый делает то, что для него важно, я — это. Не для выгоды или самопиара, а ради покоя на сердце.





Я такой человек — всегда живу на пределе своих возможностей. А собаки учат меня останавливаться в моменте, ценить все, что у меня есть, понимать: да я ведь счастливый человек!

Вместе с ними я расту над собой и, хочется верить, делаю для этого мира что-то хорошее.

Да, я слышала это не раз: всех не спасешь, всем не поможешь… Но что если бы это сказал Махатма Ганди или, допустим, врач-онколог?

Нобеля за спасение собак никому не дадут, но и нет такой цели. Если ты не можешь накормить тысячи голодающих собак — накорми хотя бы одну. Все просто.



Совместно с мужем Саша создает вот такие фото-иллюстрации для пристройства их подопечных

Я не могу изобрести лекарство от рака, я не могу прекратить войны и насилие, но я могу на своих 15 сотках создать мир, который живет по понятным и правильным для меня законам. А иногда выбираться за пределы этих 15 соток и находить того, кто ждет моей помощи.

А еще я верю, что эмоции, которые дарят нам животные, меняют нас к лучшему и часто самым неожиданным образом дают нам то, чего мы очень хотим. Например, некоторые пары, которые забирали у нас собак, долго хотели, но не могли иметь детей. После того как подобрали бездомную собаку, появился ребенок. Я не знаю, как это работает, но факт: за прошлый год у людей, которые брали у нас собак, родилось с десяток деток. Все шутят: «Ну ничего себе у вас в деревне аисты! Надо к вам обязательно заглянуть!».