"Долой ковры и старую мебель!". Семья из Бреста - о ремонте "трешки"

Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы продолжаем конкурс «Моя квартира — мой дизайн» . Напомним , в нем соревнуются участники, которые могут поделиться общей концепцией стиля своего жилья. Сегодня рассказываем о ремонте квартиры для семьи с тремя детьми.

Хотите поделиться своей историей ремонта и получить шанс выиграть 500 рублей? Пишите на kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира». Напоминаем, что необходимо вложить в письмо: — текст в формате .doc;

— горизонтальные фотографии в формате .jpg или .jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);

— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок. Остальные условия вы можете прочитать в анонсе .

Свою историю ремонта нам прислала жительница Бреста Наталья:

— У нас трое детей: мы всегда мечтали о большой семье. В 2014 году купили трехкомнатную квартиру (площадь — 76,18 «квадрата») и приступили к ремонту «с чистого листа».





За полгода самостоятельно провели электропроводку, зашпаклевали стены, поклеили обои, установили гипсокартонные конструкции, положили напольные покрытия — ламинат и керамогранит. Специалисты помогли с натяжными потолками, «фартуком» на кухне и плиткой в санузлах.

Мебель в кухне и в прихожей сделана под заказ. Все остальное купили готовым. Муж самостоятельно собирал купленную мебель. Мы установили систему подогрева полов и регуляторы интенсивности дополнительного освещения. Решили: долой ковры и старую мебель! Наша концепция — функциональность и пространство.





Ремонт начали с зала. Выбрали черно-белую цветовую гамму, чтобы была возможность по настроению делать разные яркие акценты с помощью декора. Обивка дивана сделана из экокожи: с маленькими детьми пятен не избежать. Телевизор купили большой, чтобы всей семьей смотреть кино.





В комнате младших сына и дочери хотелось света, красок и игрушек. Мы купили готовый комплект мебели с удобным угловым шкафом, множеством полочек для игрушек и двухъярусной кроватью, которая экономит пространство.





Выбрали яркие обои с динозавриками, которые радуют глаз.





Комната старшей дочери, девочки-подростка, выполнена в бежево-розовых оттенках.





Кухня — мое любимое место в квартире. Здесь просторно. Встроенная бытовая техника облегчает домашнюю работу, а светодиодная подсветка делает кухню уютной и комфортной. Интенсивность освещения можно менять.





В лоджии установили батарею, разместили холодильник и небольшой зимний сад.





Для прихожей мы выбрали светлые обои и светодиодные лампы. Очень долго не могли определиться с потолком. В итоге решили сделать конструкцию из гипсокартона и установить семь ламп, которые равномерно распределяют свет.





Санузлы ремонтировали в последнюю очередь: хотелось максимум функциональности. Для этого в туалете сделали дополнительную розетку, из сантехники добавили фальш-биде, умывальник, смеситель. Если ванная занята — можно умыться и почистить зубы, причесаться. Зимой удобно сушить обувь. Стандартный унитаз заменили, установили подогрев пола от системы отопления вместо стандартной батареи. Левая дверца — пожарный гидрант с рукавом, правая — регулятор температуры пола.





Ремонт мы еще не закончили: на очереди ванная комната и вторая лоджия.

Позиций в общей смете довольно много, и детально все описать не смогу. Ориентировочная стоимость ремонта — 25 тысяч рублей. Это расходы на строительные материалы, мебель и бытовую технику.

Для создания интерьера мы потратили много сил, времени и нервов, зато теперь с большим удовольствием возвращаемся домой и наслаждаемся уютом и комфортом, созданными нашим трудом.

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