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"Долой ковры и старую мебель!". Семья из Бреста - о ремонте "трешки"
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Свою историю ремонта нам прислала жительница Бреста Наталья:
— У нас трое детей: мы всегда мечтали о большой семье. В 2014 году купили трехкомнатную квартиру (площадь — 76,18 «квадрата») и приступили к ремонту «с чистого листа».
За полгода самостоятельно провели электропроводку, зашпаклевали стены, поклеили обои, установили гипсокартонные конструкции, положили напольные покрытия — ламинат и керамогранит. Специалисты помогли с натяжными потолками, «фартуком» на кухне и плиткой в санузлах.
Мебель в кухне и в прихожей сделана под заказ. Все остальное купили готовым. Муж самостоятельно собирал купленную мебель. Мы установили систему подогрева полов и регуляторы интенсивности дополнительного освещения. Решили: долой ковры и старую мебель! Наша концепция — функциональность и пространство.
Ремонт начали с зала. Выбрали черно-белую цветовую гамму, чтобы была возможность по настроению делать разные яркие акценты с помощью декора. Обивка дивана сделана из экокожи: с маленькими детьми пятен не избежать. Телевизор купили большой, чтобы всей семьей смотреть кино.
В комнате младших сына и дочери хотелось света, красок и игрушек. Мы купили готовый комплект мебели с удобным угловым шкафом, множеством полочек для игрушек и двухъярусной кроватью, которая экономит пространство.
Выбрали яркие обои с динозавриками, которые радуют глаз.
Комната старшей дочери, девочки-подростка, выполнена в бежево-розовых оттенках.
Кухня — мое любимое место в квартире. Здесь просторно. Встроенная бытовая техника облегчает домашнюю работу, а светодиодная подсветка делает кухню уютной и комфортной. Интенсивность освещения можно менять.
В лоджии установили батарею, разместили холодильник и небольшой зимний сад.
Для прихожей мы выбрали светлые обои и светодиодные лампы. Очень долго не могли определиться с потолком. В итоге решили сделать конструкцию из гипсокартона и установить семь ламп, которые равномерно распределяют свет.
Санузлы ремонтировали в последнюю очередь: хотелось максимум функциональности. Для этого в туалете сделали дополнительную розетку, из сантехники добавили фальш-биде, умывальник, смеситель. Если ванная занята — можно умыться и почистить зубы, причесаться. Зимой удобно сушить обувь. Стандартный унитаз заменили, установили подогрев пола от системы отопления вместо стандартной батареи. Левая дверца — пожарный гидрант с рукавом, правая — регулятор температуры пола.
Ремонт мы еще не закончили: на очереди ванная комната и вторая лоджия.
Позиций в общей смете довольно много, и детально все описать не смогу. Ориентировочная стоимость ремонта — 25 тысяч рублей. Это расходы на строительные материалы, мебель и бытовую технику.
Для создания интерьера мы потратили много сил, времени и нервов, зато теперь с большим удовольствием возвращаемся домой и наслаждаемся уютом и комфортом, созданными нашим трудом.
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Сегодня рассказываем о ремонте квартиры для семьи с тремя детьми. *Партнерский материал
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