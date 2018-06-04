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Новые метеостанции построят до конца года по всей Беларуси
Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Новое оборудование уже установлено в Лепеле и Пружанах.
Как ранее сообщили в Министерстве природных ресурсов, территория Беларуси не полностью покрыта метеостанциями. И так называемые белые пятна ухудшают точность прогнозов. Чтобы получать полную информацию о природных явлениях, всего необходимо построить ещё около 20 дополнительных станций.
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Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Новое оборудование уже установлено в Лепеле и Пружанах.
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