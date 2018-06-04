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День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой 5 июня отмечают в Полоцке

05.06.2018 09:41 — Разное | ОНТ  
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В Софийском соборе отслужат торжественную литургию – её проводят только по большим праздникам. 

И один из таких – 5 июня – день, когда почила Евфросиния Полоцкая. Два десятилетия назад торжества приняли общегородской масштаб, жители и гости идут по привычному маршруту: от Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского монастыря, как когда-то это сделала сама игуменья. Евфросинию Полоцкую почитает весь христианский мир – и православные, и католики. Она была первой женщиной, причисленной к лику святых. Издревле её считают небесной заступницей Беларуси.

 
 
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В Софийском соборе отслужат торжественную литургию – её проводят только по большим праздникам.
 
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