День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой 5 июня отмечают в Полоцке

В Софийском соборе отслужат торжественную литургию – её проводят только по большим праздникам.

И один из таких – 5 июня – день, когда почила Евфросиния Полоцкая. Два десятилетия назад торжества приняли общегородской масштаб, жители и гости идут по привычному маршруту: от Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского монастыря, как когда-то это сделала сама игуменья. Евфросинию Полоцкую почитает весь христианский мир – и православные, и католики. Она была первой женщиной, причисленной к лику святых. Издревле её считают небесной заступницей Беларуси.