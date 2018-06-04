Кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS обзавелся электрической версией

Уже на этой неделе в Китае Geely начнет продажи электромобиля на основе приподнятого хэтчбека Emgrand GS.





Основным визуальным отличием переведенной на электротягу модификации GSe от бензиновой является отсутствие традиционной решетки радиатора — вместо нее появилась стилизованная заглушка. По сообщениям китайских ресурсов, за движение Emgrand GSe отвечает 160-сильный электродвигатель, энергией который снабжает блок литиево-ионных батарей массой 380 кг. Запас хода между зарядками (от бытовой розетки подзарядка займет 9 часов, от терминала быстрой зарядки 80% запаса электричества можно восполнить за полчаса) — около 350 км, при движении с постоянной скоростью 60 км/ч речь идет о 460 км. Остальные характеристики пока не приводятся.





В списке оснащения Emgrand GSe значатся светодиодная головная оптика, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфонов, ионизатор воздуха, цифровая комбинация приборов, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном и панорамная крыша.





К китайским дилерам новый электрокар Geely начнется поступать 9 июня. Цены будут начинаться от 110 000 юаней (с учетом государственных субсидий) — 17 135 долларов в пересчете. Что касается стандартного Emgrand GS , который был обновлен минувшей весной, то сроки его выхода на рынок ТС до сих пор не определены: под именем Emgrand Cross дореформенный вариант модели должен был появиться в наших краях еще в прошлом году.