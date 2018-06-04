﻿ Дом на Рублевке и квартиры Федора и Светланы Бондарчук: что будут делить экс-супруги. 21.by
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Дом на Рублевке и квартиры Федора и Светланы Бондарчук: что будут делить экс-супруги

05.06.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
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Имущественный вопрос, как стало недавно известно, притормозил развод Бондарчуков: официально Светлана и Федор все еще являются мужем и женой, а юристам только предстоит поделить их совместно нажитое имущество. Однако в суде могут «не заморачиваться» и не разбираться, что куплено и открыто супругами вместе, а что автономно. «Исходят из того, что, раз брак не расторгнут, делить придется все», — выразил мнение юрист, пишет Teleprogramma.pro.

Что же подразумевается под этим «все»?

Дом в Раздорах


Дом в Раздорах. Фото: EG.RU

Коттедж, напоминающий скворечник, появился в подмосковных Раздорах 20 с небольшим лет назад, рядом с домом покойного Бондарчука-старшего. Сама Светлана тоже сравнивает здание с домиком для птиц: «Мой дом похож на скворечник. Он все время достраивался и перестраивался, и теперь гости в нем плутают, — рассказала Светлана. — То же самое касается и интерьера — он менялся со временем».

Элементы интерьера Федор и Светлана собирали долго, многое привозили из путешествий. Ковры, например, прибыли в дом из Индии, декоративная посуда — из Узбекистана, комод — из Парижа, а буфет достался экс-супругам от семьи Ольги Слуцкер. Теперь в доме, обставленном с заботой и вниманием, режиссер появляется нечасто, а Светлана — практически никогда: в коттедже обосновались сын Бондарчука Сергей с женой Татой и детьми.

Цена дома — от 3,6 миллиона долларов.

Квартира на Патриарших


Фото teleprogramma.pro и instagram

До развод квартира в Ермолаевском переулке играла роль «запасной» — здесь Светлана могла остаться после позднего мероприятия или устроить девичник с подругами — а в 2016-м стала для светской дивы домом. После небольшого ремонта и перепланировки на 300-х квадратных метрах появились большая гостиная, столовая и кухня, разделенные стеклянной перегородкой, две спальни, гостевая и личная. Квартира находится на первом этаже, что Светлану ничуть не смущает.

Есть в квартире на Патриках и уникальные вещи. Функционирующий камин, украшенный росписью, в которой зашифрованы имена детей и внуков четы Бондарчук. Гардеробная, занимающая однушку по соседству, — сотни платьев и туфель потребовали отдельного пространства. И диптих с изображением полуобнаженных хрупких женщин — якобы портреты самой Светланы. Две картины у столичной художницы Айдан Салаховой ко дню рождения супруги заказывал Федор Бондарчук — еще во времена счастливой семейной жизни. Но, как признается сама редактор глянца, в уютный загородный дом они не вписались, потому перекочевали на Патрики.

Цена на недвижимость в Ермолаевском переулке: от 2,8 млн долларов за «пустую» квартиру площадью до 300 кв метров

Квартира на Мосфильмовской

Если в дом на Рублевке и квартиру на Патриарших экс-супруги охотно приглашали журналистов, а вместе с ними широкую публику, то жилье Бондарчука в районе «Ломоносовского проспекта» — место приватное. Роскошная и просторная квартира — единственное, что известно о столичной недвижимости режиссера.

Мосфильмовская — один из любимых звездами районов. Неподалеку от студии «Мосфильм» владеют недвижимостью Сати Казанова, Ксения Бородина, Анастасия Заворотнюк, Александр Градский, Екатерина Архарова. Звезды, как писала раньше «Телепрограмма», выбирают ЖК «Воробьевы горы». На кровле домов комплекса находятся парк, детские площадки, внутри — аквапарк и бассейн.

Цена на квартиры в ЖК: от 1,5 миллиона долларов.

 
 
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Имущественный вопрос, как стало недавно известно, притормозил развод Бондарчуков: официально Светлана и Федор все еще являются мужем и женой, а юристам только...
 
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