ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иран возобновит процесс обогащения урана

05.06.2018 09:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Иран намерен проинформировать МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) о начале процесса наращивания мощностей по обогащению урана.

Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камальванди. Он также подчеркнул, что Иран обладает возможностью ускорить производство центрифуг, используемых для обогащения урана.

Напомним, аятолла Али Хаменеи (верховный лидер Ирана) 4 июня заявил, что отдал распоряжение начать подготовку к увеличению мощностей по обогащению урана, если ядерное соглашение 2015 года развалится после выхода из него США.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Иран намерен проинформировать МАГАТЭ (Международной агентство по атомной энергетике) о начале процесса наращивания мощностей по обогащению урана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит 5 тыс. верующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика