Иран возобновит процесс обогащения урана

Иран намерен проинформировать МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) о начале процесса наращивания мощностей по обогащению урана.



Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камальванди. Он также подчеркнул, что Иран обладает возможностью ускорить производство центрифуг, используемых для обогащения урана.

Напомним, аятолла Али Хаменеи (верховный лидер Ирана) 4 июня заявил, что отдал распоряжение начать подготовку к увеличению мощностей по обогащению урана, если ядерное соглашение 2015 года развалится после выхода из него США.

