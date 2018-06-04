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Белорусский разработчик вошел в число крупнейших IT-бизнесов России

05.06.2018 09:37 — Разное | Партизан  
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Белорусский разработчик и дистрибутор программного обеспечения Itransition включен в рэнкинг крупнейших бизнесов, работающих на российском рынке информационных и коммуникационных технологий.

Компания, созданная в 1998 году Сергеем Гвардейцевым, по итогам 2017 года заняла в этом списке 22-е место, пишет "Завтра твоей страны".

Согласно данным авторов исследования, рейтингового агентства «Эксперт РА», выручка Itransition в течение прошлого года увеличилась на 3,5% (до 3,167 млрд российских рублей), что позволило разработчику подняться в рэнкинге на одну строчку. Непосредственно в сфере разработки программного обеспечения выручка IT-компании составила 2,105 млрд российских рублей – это 10-й показатель на российском рынке.

Центральный офис и главный центр разработки Itransition находится в Минске. С конца 2000-х годов компания активно развивается на американском рынке (открыты отделения в Остине и Денвере), войдя в число самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки. В середине 2010-х Itransition усилила присутствие на рынке ЕС, а в 2017 году объявила об открытии нового центра разработки. Он разместится в Санкт-Петербурге, в 2018 году число его сотрудников планируется довести до 100 человек.


Лидерами российского рынка информационных и коммуникационных технологий стали (как и в прошлом году) Национальная компьютерная корпорация и холдинг «Ланит». Выручка Национальной компьютерной корпорации составила 161,271 млрд российских рублей, «Ланита» — 118, 094 млрд российских рублей. На третье место в 2017 году поднялся группа Softline (66,583 млрд российских рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский разработчик и дистрибутор программного обеспечения Itransition включен в рэнкинг крупнейших бизнесов, работающих на российском рынке информационных и...
 
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