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Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит 5 тыс. верующих

05.06.2018 09:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит 5 тыс. верующих
БЕЛТА

В Полоцке крестный ход в День памяти святой Евфросинии, небесной заступницы белорусской земли, просветительницы объединит 4-5 тыс. верующих, сообщили в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Христианский мир празднует День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой 5 июня. В древнейший город Беларуси, как духовный центр, прибудут тысячи паломников. В этом году возросло количество крестных ходов, в частности 13 групп придут из Новополоцкого и Полоцкого районов.

Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит 5 тыс. верующих Где хранится крест Евфросиньи Полоцкой?

"По окончании богослужения в Софийском соборе часть людей выдвинутся от него к Спасо-Евфросиниевскому монастырю. Все верующие соединятся на перекрестке улиц Е.Полоцкой и Октябрьской в общий крестный ход. По маршруту они остановятся у памятника преподобной и Николаю Чудотворцу, где совершат молебны с последующим возложением цветов. День памяти Евфросинии Полоцкой - единственный день, когда разрешено проводить праздничное богослужение в Софийском соборе. В этом же храме вечером состоится концерт, посвященный святой", - отметили в пресс-службе.

В Художественной галереи пройдет стационарная выставка стенописи XII-XIX веков Спаса-Преображенской церкви, которую при жизни построила Евфросиния Полоцкая. Просветительские проекты, рассказывающие о жизненном пути святой, в различных форматах состоятся в школах и колледжах города, а также в Центре культуры "Полоцк". Основным же местом торжеств станет Спасо-Ефросиниевский женский монастырь, основанный святой. В храме покоятся ее мощи, привезенные на полоцкую землю из Киево-Печерской лавры в 1910 году.

В торжествах примут участие представители местной власти, Белорусской православной церкви, среди них Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой одинаково почитают как православные, так и католики. Она стала первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. Евфросиния занималась обширной просветительской деятельностью: переписывала книги, строила храмы. Именем преподобной названы храмы и приходы не только в нашей стране, но и в американском Саут-Ривере, Вильнюсе, Лондоне и Торонто. Одна из главных национальных святынь Беларуси Крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный по ее заказу в 1161 году и утраченный в начале Великой Отечественной войны, пока что не найден.

 
 
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Христианский мир празднует День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой 5 июня.
 
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