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Qualcomm представила процессор Snapdragon 850 для компьютеров на Windows

05.06.2018 09:43 — Разное | Tut.by  
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Компания Qualcomm на выставке Computex 2018 представила процессор Snapdragon 850, который в основном рассчитан на портативные компьютеры под управлением Windows 10. Об этом пишет 3DNews.


Новый Snapdragon 850 — это несколько переработанная версия чипа Snapdragon 845, который используется во многих флагманских смартфонах этого года. Новинка содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385. Их максимальная частота — 2,96 ГГц. Процессор выполнен по 10-нм техпроцессу.


За графику отвечает Adreno 630. С его помощью устройства с Snapdragon 850 будут поддерживать HDR, а также кодирование и декодирование видео в разрешении 4K. Устройства на новой платформе будут поддерживать сдвоенные модули камер разрешением в 16 Мп, или одинарные камеры до 32 Мп.

Встроенный в процессор модем Snapdragon X20 LTE теоретически позволяет загружать данные через сотовые сети со скоростью до 1,2 Гбит/с. Кроме того, имеются адаптеры Wi-Fi 802.11ac 2×2 MU-MIMO (2,4 / 5 ГГц) и Wi-Fi 802.11ad, а также Bluetooth 5. Реализована поддержка спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo.


Устройства на базе Snapdragon 850 смогут работать от одного заряда до 25 часов, поддерживается функция ускоренной подзарядки Quick Charge 4+.

Первые гаджеты с Snapdragon 850 появятся позже в этом году.

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Первые устройства с Snapdragon 850 появятся позже в этом году.
 
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