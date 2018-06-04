MV Agusta представила новый коллекционный байк, над которым поработал Льюис Хэмилтон

Британский четырехкратный чемпион «Формулы-1», выступающий за заводскую команду Mercedes-AMG, является еще и страстным любителем двухколесной техники. С итальянской компанией MV Agusta Хэмилтон сотрудничает с 2016 года — с тех пор свет увидели спецсерии двух моделей мотоциклов, подготовленных при участии британца.





И вот подоспела и третья! Гонщик приложил руку к созданию эксклюзивной именной версии модели Brutale 800 RR — с приставкой LH44 в обозначении. В основном дело свелось к внешнему декору — это особая черно-красная окраска, множество надписей Lewis Hamilton и цифр 44 (это стартовый номер болида действующего чемпиона мира «Формулы-1»), а также более широкое использование углепластика в обвесе.

Оснащается именной байк трехцилиндровым двигателем объемом 800 «кубиков», который развивает 140 лошадиных сил и 87 Нм крутящего момента. Паспортная максимальная скорость мотоцикла массой 172 кг — 244 км/ч.





Выпуск новой MV Agusta «от Хэмилтона» начнется летом — тираж спецсерии составит 144 единицы. Стоимость — от 24 144 евро.