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На трассе М10 в Добрушском районе ВАЗ врезался в столб: потребовалась помощь спасателей

05.06.2018 09:49 — Разное | Tut.by  
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В Добрушском районе легковушка врезалась в столб, травмы различной степени тяжести получил водитель.


Авария произошла 4 июня, около 10.20, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин вблизи деревни Селище. По предварительной информации, 57-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.


Как сообщили в МЧС, в результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне автомобиля. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 4 июня, около 10.20, на трассе М10 граница РФ-Гомель-Кобрин вблизи деревни Селище.
 
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