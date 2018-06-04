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На трассе М10 в Добрушском районе ВАЗ врезался в столб: потребовалась помощь спасателей
В Добрушском районе легковушка врезалась в столб, травмы различной степени тяжести получил водитель.
Авария произошла 4 июня, около 10.20, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин вблизи деревни Селище. По предварительной информации, 57-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.
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Авария произошла 4 июня, около 10.20, на трассе М10 граница РФ-Гомель-Кобрин вблизи деревни Селище.
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