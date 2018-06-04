Всемирный день окружающей среды отмечают во всём мире

Этот день был провозглашён в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН.

Тогда начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды человека. Сегодня экологи, организации по охране природы и просто неравнодушные люди пытаются привлечь внимание мировой общественности к проблемам экологии.

Главную угрозу окружающей среде составляет человек – его равнодушие, бескультурье и безграничная жадность. Часто дары природы трудно оценить в денежном эквиваленте. Как чистый воздух, который воспринимается как нечто само собой разумеющееся, по крайней мере, до тех пор, пока не иссякнет. Тема Всемирного дня окружающей среды 2018 года – «Бой загрязнению пластиком» – он призывает всех нас объединиться для борьбы с одной из крупнейших экологических проблем нашего времени.