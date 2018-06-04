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ASUS представила ноутбук с 5,5-дюймовым экраном вместо тачпада

05.06.2018 10:09 — Разное | Tut.by  
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Компания ASUS на выставке Computex 2018 представила новую линейку ноутбуков ZenBook Pro. Их отличительная черта — сенсорный дисплей, установленный вместо тачпада. Об этом пишет The Verge.


Источник: The Verge

В компании 5,5-дюймовый дисплей назвали ScreenPad. Он выполнен по технологии Super IPS+, разрешение панели — 1920 на 1080 пикселей. Экран распознает управление жестами, до четырех пальцев одновременно. На нем также можно запускать приложения (например, YouTube, календарь или калькулятор).


Источник: The Verge

Есть и режим расширения основного дисплея. Например, при воспроизведении видео на основном экране на дополнительном отображается временная полоса и ползунки громкости. А при нажатии клавиши F6 тач-панель превращается в сенсорный дисплей, на котором дублируется изображение с основного экрана.


Источник: engadget

Пока в новой линейке представлено два устройства — ZenBook Pro 15 (UX580GE) и ZenBook Pro 14 (UX480).

Первый оснащается 15,6-дюймовым экраном (есть версии с сенсорными панелями). Разрешение — Full HD или 4K. Процессорами выступают чипы Intel вплоть до Core i9 восьмого поколения, графика — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Оперативной памяти может быть до 16 ГБ, постоянной — до 1 ТБ на твердотельном накопителе PCIe 3.0.

Среди портов представлены два USB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbolt 3, два USB 3.1 Gen 2 Type-A, HDMI, разъем для наушников и слот для карт памяти формата microSD.


Источник: The Verge

ZenBook Pro 14 оснащается 14-дюймовым дисплеем с сенсорным управлением (Full HD), процессорами до Intel Core i7 восьмого поколения, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050, до 16 ГБ оперативки и до 1 ТБ встроенного хранилища. Разъемы для подключения внешних устройств представлены по одному USB 3.1 Gen 2 Type-C и USB 3.1 Gen 2 Type-A, HDMI, разъем для наушников, утоняет Ferra.

Точные сроки выхода лэптопов в продажу или их цена пока не раскрываются.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние ASUS ZenBook Pro:

 
 
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Точной сроки выхода лэптопов в продажу или их цена пока не раскрываются.
 
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