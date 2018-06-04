Долги белорусов по потребительским кредитам бьют рекорды

Задолженность физлиц по потребительским кредитам продолжает расти, согласно информации Нацбанка, на 1 мая она превысила 9 750,4 млн рублей.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Долги «на покупки» увеличились на 136 млн, хоть по сравнению с мартом количество выданных кредитов сократилось.

Объем потребительских кредитов вырос в объеме больше, чем займы на покупку и строительство жилья. Кредиты на жилье в апреле были оформлены на 103 млн, общая сумма их на 1 мая составила 6 350,7 млн рублей.

Просроченная и пролонгированная задолженность физлиц по кредитам растет пятый месяц подряд. В январе она равнялась 55,5 млн, в мае – 46,9.

Однако, по сравнению с мартом 2018 года, количество выданных кредитов в апреле уменьшилось. Вероятно, это связано с новыми правилами выдачи кредитов, установленными с 1 мая. Речь идет о расчете коэффициента долговой нагрузки для кредитополучателя.