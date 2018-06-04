В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 13 природных пожаров ликвидировали за прошедшие сутки спасатели Продолжается ликвидация пожаров в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах Минской области. Так, 10 единиц техники и 36 человек были задействованы...

Продолжается ликвидация пожаров в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах Минской области.Так, 10 единиц техники и 36 человек были задействованы накануне на тушении лесного пожара на площади 3 га на территории Борисовского опытного лесхоза возле деревни Стайки. На сегодняшнее утро площадь пожара составляла 0,2 га.В Молодечненском районе возле деревни Васьковцы с вечера понедельника тушат пожар на площади 0,5 га. Для ликвидации задействованы 4 единицы техники и 10 человек. К сегодняшнему утру площадь пожара сократилась до 0,3 га.Продолжается тушение пожара возле деревни Брильки Воложинского района, площадь которого на сегодняшнее утро составляла 0,5 га. Там задействованы 8 единиц техники и 60 человек.14 единиц техники и 52 человека продолжают ликвидацию пожара возле деревни Неманица Борисовского района на площади 1,5 га.В МЧС напомнили, что в пяти областях республики местными органами власти приняты решения об ограничении посещения лесов. Так, запрет на посещение лесов введен во всех районах Гомельской области, большей части Брестской и Гродненской, а также в нескольких районах Минской и Витебской областей.