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13 природных пожаров ликвидировали за прошедшие сутки спасатели

05.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Продолжается ликвидация пожаров в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах Минской области.

Так, 10 единиц техники и 36 человек были задействованы накануне на тушении лесного пожара на площади 3 га на территории Борисовского опытного лесхоза возле деревни Стайки. На сегодняшнее утро площадь пожара составляла 0,2 га.

В Молодечненском районе возле деревни Васьковцы с вечера понедельника тушат пожар на площади 0,5 га. Для ликвидации задействованы 4 единицы техники и 10 человек. К сегодняшнему утру площадь пожара сократилась до 0,3 га.

Продолжается тушение пожара возле деревни Брильки Воложинского района, площадь которого на сегодняшнее утро составляла 0,5 га. Там задействованы 8 единиц техники и 60 человек.

14 единиц техники и 52 человека продолжают ликвидацию пожара возле деревни  Неманица Борисовского района на площади 1,5 га.

В МЧС напомнили, что в пяти областях республики местными органами власти приняты решения об ограничении посещения лесов. Так, запрет на посещение лесов введен во всех районах Гомельской области, большей части Брестской и Гродненской, а также в нескольких районах Минской и Витебской областей. 


 
 
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Продолжается ликвидация пожаров в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах Минской области. Так, 10 единиц техники и 36 человек были задействованы...
 
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