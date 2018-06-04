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В Борисовском районе на пожаре погибли 18 телят
05.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
Прибывшие на место пожарные установили, что горит соломенная подстилка. Совместно с работниками фермы спасатели эвакуировали 16 голов крупного рогатого скота и четырех телят. К сожалению, еще 18 телят, находившихся в дощатых инкубаторах возле фермы, погибли в результате пожара.
Причина возгорания устанавливается. Пока наиболее вероятная версия - неосторожное обращение с огнем.
Примерно в это же время МЧС сообщили о загорании телятника на территории молочно-товарной фермы в деревне Грива Смолевичского района. Как оказалось, здесь тоже горит соломенная подстилка, а также крыша телятника. Благо, что еще до прибытия пожарных работники фермы успели вывести из строения 24 коровы, поэтому животные от огня не пострадали. Причина пожара устанавливается
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Прибывшие на место пожарные установили, что горит соломенная подстилка. Совместно с работниками фермы спасатели эвакуировали 16 голов крупного рогатого...
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