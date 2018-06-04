В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В торговом центре в Казани произошел пожар Из-под кровли торгового центра идет сильный дым. Пламя тушат по второму номеру сложности из пяти. Из горящего здания эвакуировали всех сотрудников....

Из-под кровли торгового центра идет сильный дым. Пламя тушат по второму номеру сложности из пяти.Из горящего здания эвакуировали всех сотрудников. Посетителей в в нем не было, так как он еще не открылся.Сведений о пострадавших нет.