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В торговом центре в Казани произошел пожар
05.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
Из-под кровли торгового центра идет сильный дым. Пламя тушат по второму номеру сложности из пяти.
Из горящего здания эвакуировали всех сотрудников. Посетителей в в нем не было, так как он еще не открылся.
Сведений о пострадавших нет.
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Из-под кровли торгового центра идет сильный дым. Пламя тушат по второму номеру сложности из пяти. Из горящего здания эвакуировали всех сотрудников....
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